Mohammad Murad: Puterea alege mereu oameni confortabili. Pe ei îi pune la masă, iar interesele sunt pe sub masă. Nu e normal

"Avem nevoie, şi eu propun asta, de ajutorul presei. Să se facă o instituţie care să lupte împotriva birocraţiei. Dacă cineva depune actele pentru o mică fabrică, o hală, îi trebuie tot felul de avize. Enel pregăteşte o nouă lege acum. Până acum, dacă eu făceam o investiţie în infrastructura Enelului sau pe zona de Electrica, într-un termen puteam să îmi recuperez banii, că am investit în reţeaua lor. Acum, au blocat toate dosarele, pentru că se pregăteşte o lege să nu ni se mai dea banii că am investit în reţeaua lor. Păi nu e abuz? Ce, eu am investit la mine? Eu plătesc Enel în fiecare lună, cu adaos comercial, cu taxe aferente. De ce mă obligi să fac eu investiţiile pe care trebuie să le faci tu?", a declarat Mohammad Murad la DC NEWS TV.

"Publicul larg ştie mai puţin lucrurile acestea. Dvs spuneţi că în momentul acesta, în România, oamenii de afaceri nu stau la sfânta masă cu autorităţile? Există Consiliul Economic şi Legislativ, Consiliul Consultativ, Consiliul nu ştiu care....", a punctat Bogdan Chirieac.

"Puterea alege oameni confortabili. Pe ei îi pune la masă"

"Nu există. E declarativ. Din păcate, puterea întotdeauna alege oameni care să fie confortabili în discuţiile cu ei şi pe ei îi pune la masă. Dacă există o asemenea masă. Vine un ministru. Cu cine e prieten din domeniu? Pe ăla îl pune la masă şi el devine reprezentantul acelui sector. Şi interesele sunt pe sub masă. Nu mai suntem noi reprezentaţi! Noi, ca Federaţie Patronală, reprezentăm peste 33.000 membri şi un capital de 7-8 miliarde în turism. Membrii sunt înscrişi, conform legii, avem hârtie de la judecătorie că suntem reprezentativi. Sunt hoteluri, pensiuni, etc. A fost o întâlnire cu premierul acum două săptămâni, eu nu am aflat de ea. S-a întâlnit o parte din colegi, unii reprezintă pe cineva, ceilalţi nu. Dar trebuie să existe o normalitate. Pentru mine, Guvernul României, la ora asta, confirm că reprezintă România. Guvernult trebuie să confirme cine reprezintă mediul de afaceri. Avem nevoie ca statul să recunoască acele persoane care reprezintă mediul economic pe sectoare, nu să aleagă, politic, pe cine vrea. De ani de zile lucrez cu ministerul, şi am văzut că aleg persoane cu care se pot înţelege la orice. Un alt domn ministru, acum câţiva ani, îmi spunea mereu să trec pe la el cu jumătate de oră înainte de şedinţă. Şi eu aveam mereu aceeaşi replică: stau o oră după şedinţă cu dvs. Nu e normal aşa ceva, nu facem nimic dacă eu mă înţeleg cu dânsul. Interesul României este ca noi să muncim şi statul să primească banii. Banii ăştia se împart la pensionari, salarii, alocaţii. Eu aş putea produce dublu acum, dar sunt blocat de diverse instituţii", a mai spus Mohammad Murad.

