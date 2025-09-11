Data publicării:

EXCLUSIV  Inflația a bubuit. Adrian Negrescu: Vine apogeul! Mare problemă, tratată catastrofal!

Autor: Andrei Itu | Categorie: Economie
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Economistul Adrian Negrescu a explicat ce urmează pentru români, în contextul în care rata inflației pe august a ajuns la 9,9% față de 7,8% în iulie. 

Vezi și - Rata inflației a sărit în aer! A ajuns la 9,9% în august/ Mugur Isărescu: Avem o cocoașă frumușică. Trei șocuri majore...

Mai mult, datele publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS) arată că mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%. În acest context, ce s-ar putea întâmpla în lunile următoare cu inflația și ce este de făcut pentru a stopa 

”În primul rând, este rezultatul creșterii la energie. Este o majorare de 60%, de la o lună la alta. Este un efect al creșterii taxelor, TVA, accize, al scumpirilor semnificative din luna august. Este o fotografie de moment, care nu reflectă neapărat realitatea din economie. Sunt unele sectoare, în care prețurile au crescut cu chiar mai mult de media inflației, iar în altele asistăm la ieftiniri, mai ales în sectorul imobiliar, unde dezvoltatorii sunt disperați să vândă, în contextul în care creșterea TVA le-a blocat, practic, activitatea.

Probabil că inflația va continua să crească în lunile următoare, apogeul îl vom înregistra în luna octombrie, atunci când vom vedea toate efectele negative, în primul rând, ale creșterii prețului la energie. Este o mare problemă, pe care am tratat-o catastrofal. Ministerul Energiei a eșuat în tentativa de a liberaliza piața, într-un mod normal, care să nu creeze șocuri puternice în economie, în momentul de față.

Soluții

Soluția este de a lua măsuri pentru a stimula creșterea economică, pentru a genera mai multe exporturi. Avem o balanță comercială puternic deficitară, cu o creștere de la 7,1 până la 19,3 miliarde. Altfel spus, trebuie să luăm măsuri pentru a stimula competitivitatea, pentru a stimula exporturile, care să ne aducă mai mulți bani în țară și, în acest fel, să reușim să ne echilibrăm, din punct de vedere economic. Nu doar Dacia, Ford, exporturile de mașini trebuie să se afle în prim plan, ci toate exporturile, de la produsele alimentare, până la țigări și ce alte produse mai vinde România. De exemplu, cu privire la țigări, m-am uitat la statistici, am observat că am avut exporturi de 2 miliarde de euro, cu 360 de milioane mai mult decât în anul anterior. Deci, trebuie să stimulăm producția de tutun în țara noastră, pentru a reuși să adunăm bani mai mulți din economie, din aceste exporturi, care, iată, se dovedesc a fi profitabile.

Trebuie să găsim soluții, care pot fi, în contextul inflației, pentru a proteja puterea de cumpărare, prin creșterea valorii tichetelor de masă, de la 40 spre 50 de lei, ca să se dea posibilitatea unei ,mese calde în fiecare zi.  Să luăm măsuri pentru a se stimula producția de legume și fructe, în condițiile în care ne uităm tot la datele statistice, care arată că fructele proaspete s-au scumpit cu aproape 30% de la o lună la alta, dovadă că le importăm pe cele mai multe dintre ele. Sunt măsuri absolut esențiale, precum și alte măsuri de relansare economică, printre care eliminare taxei pe stâlp, o chestiune negativă, care, la rândul ei este un impozit negativ ce influențează inflația și creșterea prețurilor din țara noastră”, a declarat economistul Adrian Negrescu, pentru DC News.

Vezi și -  Plan de supraviețuire - Ce să faci în fața tsunami-ului financiar cu creșteri de TVA și taxe

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Raport INS: Exporturile României de produse din tutun se ridică în 2024 la peste 2 mld. de euro, cu o contribuție pozitivă de 1,5 mld. euro a sectorului de tutun la balanța comercială a țării
11 sep 2025, 11:01
Inflația a bubuit. Adrian Negrescu: Vine apogeul! Mare problemă, tratată catastrofal!
11 sep 2025, 13:04
Elon Musk are un nou rival: CEO-ul Tesla riscă să piardă titlul de cel mai bogat om din lume. Cine îl ajunge din urmă
11 sep 2025, 11:00
Mihai Daraban (CCIR), întâlnire oficială cu președintele Camerei de Comerț din  Ucraina în contextul cooperării economice regionale
11 sep 2025, 10:01
Rata inflației, la 9,9% în august/ Mugur Isărescu: Avem o cocoașă frumușică. Trei șocuri majore...
11 sep 2025, 09:11
Nicușor Dan, contrazis de Elena Cristian: Cât va dura, de fapt, criza economică în România
10 sep 2025, 21:16
ParintiSiPitici.ro
Copii cu trei părinți, „un miracol al științei”: Medicii britanici au reușit să oprească transmiterea bolilor ereditare grave de la mamă la copil
11 sep 2025, 11:00
SALROM dă vina pe Radu Miruță pentru dezastrul de la Salina Praid: Ar fi trebuit să cunoască legislația în domeniu
10 sep 2025, 16:00
Curs valutar BNR 10 septembrie 2025
10 sep 2025, 14:20
Economistul Adrian Negrescu, "alternativă la creșterea vârstei de pensionare"
10 sep 2025, 13:37
Cum a ajuns investiția pe 31.400 mp a lui Alin Bucur să fie blocată de 78 mp și de câteva articole denigratoare de presă. Chiar Apele Române o spune
10 sep 2025, 11:31
Mihai Daraban (CCIR), în dialog cu reprezentanții The Heritage Foundation privind dezvoltarea economică regională
10 sep 2025, 08:08
Prețul aurului, nouă scumpire explozivă. Curs valutar BNR 9 septembrie 2025
09 sep 2025, 14:04
Cum să-ți cumperi aur ca un investitor: este cel mai sigur, investiție de salvare! Sfaturile economistului Adrian Negrescu
08 sep 2025, 15:17
Câștiguri sigure, fără impozit. În ce să investești acum
08 sep 2025, 10:14
Premierul Greciei, anunț surpriză pentru cetățeni. Mulți scapă complet de impozitul pe proprietate
07 sep 2025, 10:46
OMV Petrom ar da afară, dintr-un foc, 1000 de angajați din România. Reacția companiei, Ministerul cere explicații. ”Am fost șocați”
06 sep 2025, 20:40
Românii au probleme cu banii. 15% nu şi-au putut achita la timp cheltuielile în 2024
06 sep 2025, 10:14
CCIR, un nou mandat ca membru în Consiliul General al Federației Mondiale a Camerelor de Comerț
06 sep 2025, 07:20
COTAR acuză un nou caz tip City Insurance şi Euroins, cu un asigurator RCA
05 sep 2025, 18:46
Prof. Coșea, atenționare despre China în Europa. Cum a scos portul Pireu din criză și a creat peste 4300 de locuri de muncă
05 sep 2025, 17:05
ANAF, precizări despre plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
05 sep 2025, 14:05
Sezonul turistic din România, în cădere liberă în 2025
05 sep 2025, 10:06
Schema prin care firme de panouri fotovoltaice ar fi dat o țeapă de 3 milioane de lei statului român
04 sep 2025, 23:36
Bani de la stat pentru firmele care angajează victime ale violenței domestice. Suma pe care o vor primi lunar
04 sep 2025, 20:59
Termocentrala de la Iernut, nou blocaj. Ministrul Energiei vrea să rezilieze contractul. S-a întâmplat și-n 2021
04 sep 2025, 16:44
Nicoleta Eftimiu, noul general manager pentru divizia de Pet Nutrition a Mars în România
04 sep 2025, 10:55
Tensiuni la vârful CFR Călători. Ședință de urgență a CA, după adresa lui Traian Preoteasa
03 sep 2025, 18:44
CCIR și Ambasada Republicii Peru consolidează parteneriatul economic dintre cele două state
03 sep 2025, 13:57
FMI vine miercuri la București pentru o analiză a ultimelor evoluții economice
03 sep 2025, 09:44
CFR Călători, în pragul incapacității de plată. Directorul general vrea mai mulți bani de la stat
02 sep 2025, 22:44
Ilie Bolojan anunță în ce domeniu crește TVA-ul, dacă nu ies bine la evaluarea din octombrie
02 sep 2025, 20:17
Escrocherie cu apartamente de pe Booking și Airbnb, postate pe Olx pentru închiriere pe termen lung. Schema de înșelăciune
02 sep 2025, 16:26
FNGCIMM - ADR CENTRU, noi instrumente financiare pentru sprijinirea IMM-urilor
02 sep 2025, 14:57
Economistul Adrian Negrescu: Reformele din România, pe model Radio Erevan. În loc de anulări de taxe, am primit două impozite noi
01 sep 2025, 22:46
Sumă uriașă împrumutată de ministrul de Finanțe de la bănci astăzi
01 sep 2025, 16:24
Un medic dezvăluie metoda 5-4-3-2-1. Ce să cumperi din Carrefour România pentru un corp sănătos
01 sep 2025, 13:15
Adrian Câciu: ”Noi scoatem taxa pe cifra de afaceri a multinaționalelor, tocmai când Europa o va introduce?!”
31 aug 2025, 18:04
Câți bani pierde România după scutirea multinaționalelor. Povara fiscală, pe umerii populației și IMM-urilor
30 aug 2025, 13:10
Ședința Birourilor permanente reunite pentru stabilirea calendarului privind angajarea răspunderii Guvernului
30 aug 2025, 09:59
Guvernul schimbă regulile de impozitare pentru multinaționale
29 aug 2025, 22:27
Dobânzile și pensiile împing bugetul spre colaps. Dividendele au adus bani, dar cheltuielile au explodat
28 aug 2025, 19:39
UE, la un pas să fie invadată de un tsunami comercial chinezesc. Gigant polonez, avertisment. Care e, de fapt, problema cu Temu și Shein
28 aug 2025, 18:13
Românii din diaspora, cel mai mare „investitor străin” din țară. Câți bani au intrat în România în ultimul an
28 aug 2025, 14:31
Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: Voinţă politică există pentru această chestiune
27 aug 2025, 23:20
Clienții Starbucks din România, surprinși de „manevra” de la POS. E legală, dar controversată
27 aug 2025, 17:59
„Cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume”, construită în România. Va dispărea vulnerabilitatea față de Serbia?
27 aug 2025, 17:35
CFR lansează mega-proiectul de modernizare a liniei Craiova – Caransebeș: investiție de peste 2 miliarde de lei pentru trenuri mai rapide și sigure
27 aug 2025, 15:54
Curs valutar BNR 27 august. Câți lei costă azi 1 euro
27 aug 2025, 14:00
ANAF pune tunurile pe un ”paradis” din România. Pentru venituri de 100.000/an se plătea doar un impozit de 1100 de lei. Schimbare majoră din 2026
27 aug 2025, 08:24
Cum funcționează taxarea inversă și ce beneficii aduce la buget. Prof. Mircea Coșea: În sfârșit, o măsură bună. Care sunt, însă, dezavantajele
26 aug 2025, 15:21
Curs valutar BNR marți 26 august
26 aug 2025, 13:44
Cele mai noi știri
acum 18 minute
LOTO. Report de peste 5,63 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 11 septembrie, 2025
acum 25 de minute
Prințul Harry s-a întâlnit în sfârșit cu tatăl său, Regele Charles
acum 34 de minute
Explicațiile halucinante ale criminalului care a ucis-o pe ucraineanca Irina Zarutska: „S-au năpustit asupra ei”
acum 56 de minute
Țările în care se trăiește cel mai mult în Europa. România, aproape cea mai mică speranță de viață
acum 1 ora 3 minute
Inflația a bubuit. Adrian Negrescu: Vine apogeul! Mare problemă, tratată catastrofal!
acum 1 ora 5 minute
Ateliere românești la Sezze: O asociație din Italia redă copiilor dragostea pentru România și limba română
acum 1 ora 15 minute
Cum se calculează corect ovulația și zilele fertile. Multe femei greșesc cu testul în față
acum 1 ora 24 minute
Reacții din România, după asasinarea lui Charlie Kirk. Coincidența calendaristică pe care mulți nu au observat-o
Cele mai citite știri
pe 10 Septembrie 2025
Un ciclon mătură Europa cu furtuni și vijelii. Joi ajunge în România, în toată țara. Anunț din vârful ANM
acum 2 ore 23 minute
SONDAJ INSCOP. Partidul de pe primul loc, dacă ar avea loc duminică alegeri. Răstoarnă toată scena politică din România
pe 10 Septembrie 2025
Charlie Kirk, influencer apropiat de MAGA, împușcat mortal. Update: Donald Trump a anunțat decesul acestuia
pe 10 Septembrie 2025
Mișcarea „Blocăm totul” produce haos în Franța: „Macron, demisia!”/ Încăierări cu forțele de ordine, autobuze în flăcări, șosele blocate. Intervine și fondatorul Telegram
pe 10 Septembrie 2025
Cine este Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel