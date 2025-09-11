Inflația a bubuit. Adrian Negrescu: Vine apogeul! Mare problemă, tratată catastrofal!

Vezi și - Rata inflației a sărit în aer! A ajuns la 9,9% în august/ Mugur Isărescu: Avem o cocoașă frumușică. Trei șocuri majore...

Mai mult, datele publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS) arată că mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%. În acest context, ce s-ar putea întâmpla în lunile următoare cu inflația și ce este de făcut pentru a stopa

”În primul rând, este rezultatul creșterii la energie. Este o majorare de 60%, de la o lună la alta. Este un efect al creșterii taxelor, TVA, accize, al scumpirilor semnificative din luna august. Este o fotografie de moment, care nu reflectă neapărat realitatea din economie. Sunt unele sectoare, în care prețurile au crescut cu chiar mai mult de media inflației, iar în altele asistăm la ieftiniri, mai ales în sectorul imobiliar, unde dezvoltatorii sunt disperați să vândă, în contextul în care creșterea TVA le-a blocat, practic, activitatea.

Probabil că inflația va continua să crească în lunile următoare, apogeul îl vom înregistra în luna octombrie, atunci când vom vedea toate efectele negative, în primul rând, ale creșterii prețului la energie. Este o mare problemă, pe care am tratat-o catastrofal. Ministerul Energiei a eșuat în tentativa de a liberaliza piața, într-un mod normal, care să nu creeze șocuri puternice în economie, în momentul de față.

Soluții

Soluția este de a lua măsuri pentru a stimula creșterea economică, pentru a genera mai multe exporturi. Avem o balanță comercială puternic deficitară, cu o creștere de la 7,1 până la 19,3 miliarde. Altfel spus, trebuie să luăm măsuri pentru a stimula competitivitatea, pentru a stimula exporturile, care să ne aducă mai mulți bani în țară și, în acest fel, să reușim să ne echilibrăm, din punct de vedere economic. Nu doar Dacia, Ford, exporturile de mașini trebuie să se afle în prim plan, ci toate exporturile, de la produsele alimentare, până la țigări și ce alte produse mai vinde România. De exemplu, cu privire la țigări, m-am uitat la statistici, am observat că am avut exporturi de 2 miliarde de euro, cu 360 de milioane mai mult decât în anul anterior. Deci, trebuie să stimulăm producția de tutun în țara noastră, pentru a reuși să adunăm bani mai mulți din economie, din aceste exporturi, care, iată, se dovedesc a fi profitabile.

Trebuie să găsim soluții, care pot fi, în contextul inflației, pentru a proteja puterea de cumpărare, prin creșterea valorii tichetelor de masă, de la 40 spre 50 de lei, ca să se dea posibilitatea unei ,mese calde în fiecare zi. Să luăm măsuri pentru a se stimula producția de legume și fructe, în condițiile în care ne uităm tot la datele statistice, care arată că fructele proaspete s-au scumpit cu aproape 30% de la o lună la alta, dovadă că le importăm pe cele mai multe dintre ele. Sunt măsuri absolut esențiale, precum și alte măsuri de relansare economică, printre care eliminare taxei pe stâlp, o chestiune negativă, care, la rândul ei este un impozit negativ ce influențează inflația și creșterea prețurilor din țara noastră”, a declarat economistul Adrian Negrescu, pentru DC News.

