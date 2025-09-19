€ 5.0754
Data actualizării: 14:16 20 Sep 2025 | Data publicării: 16:42 19 Sep 2025

India sau din Sectorul 6? Cum ne îmbolnăvim în București

Autor: Anca Murgoci
uverturii
 

Sectorul 6 sau India?

După ora 16.00 și vreme de... vreo trei-patru ore, Bulevardul Uverturii din Sectorul 6 pare să se transforme într-o scenă dintr-un oraș indian cu trafic intens. 

Sunt mașini care stau în coloană, claxoane care se aud în orice intersecție, nervii întinși la maximum și înjurături. 

O zi obișnuită

Orice după-amiază, mai ales vinerea, traficul devine un test de răbdare. Șoferii înjură (dar efectiv nu există antidot, altfel o iei razna), pietonii traversează cu frică, iar mirosul de eșapament este omniprezent. 

Traficul intens nu produce doar nervi, ci are și consecințe grave asupra sănătății. Pulberile în suspensie PM10 și PM2.5, generate în mare parte de traficul auto, dar și de alte surse, se infiltrează adânc în plămâni. Cauzează inflamație respiratorie, agravarea astmului și bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC).

Poluarea aerului crește riscul de infarct miocardic acut, accidente vasculare cerebrale, boli cardiovasculare. Copiii și vârstnicii sunt cei mai vulnerabili: Copiii, pentru că plămânii nu sunt complet dezvoltați, vârstnicii, pentru că suferă deja de boli cronice și au imunitatea mai scăzută.

Există efecte asupra sănătății mintale: Poluarea este asociată cu anxietate, depresie, creșterea stresului, scăderea calității vieții.

Conform unui raport recent, peste 29.000 de morți premature pe an în România sunt atribuite poluării aerului.

Cum resimt localnicii viața de zi cu zi

„Nu mai ajung la timp la muncă”, „Simt cum îmi ustură ochii”, „Dimineața mă trezesc cu tuse”... sunt doar câteva dintre plângerile oamenilor care locuiesc în Militari, Chiajna, Apusului, Virtuții. O mamă spune că evită să-și scoată copilul afară vineri după-amiaza, pentru că nu poate respira aerul greu, plin de particule fine. Alții spun că nici nu se mai deranjează să asculte manelele din mașini, ba mai mult, claxoanele le par un fundal permanent... ca un cor de fundal al stresului urban.

Dacă închizi ochii și asculți doar sunetele, ai crede că ești în India: Coruri de claxoane neîntrerupte, motociclete care se strecoară printre mașini, autobuze blocate în intersecții și șoferi nervoși care strigă unii la alții. În India, traficul a devenit un simbol al haosului urban, dar și o rutină zilnică la care oamenii s-au adaptat. Ca în Sectorul 6 practic.

Diferența e că pe Bulevardul Uverturii nu suntem la mii de kilometri distanță, ci chiar în Sectorul 6 al Bucureștiului.

Așadar, întrebarea care se ridică inevitabil este:


Ce imagini sunt astea? Din India sau din Sectorul 6?

 

Dar haideți să lăsăm imaginile să vorbească: Iată cum este o după-amiază pe Bulevardul Uverturii din Sectorul 6, sector condus de Ciprian Ciucu:

 

 

