India cere Rusiei să înceteze recrutarea cetățenilor indieni pentru armata sa

Ministerul de Externe de la New Delhi a transmis joi că a ridicat problema în faţa autorităţilor ruse şi a cerut eliberarea cetăţenilor indieni deja recrutaţi, în contextul războiului din Ucraina.

Ministerul de Externe indian a confirmat joi, prin purtătorul de cuvânt Randhir Jaiswal, că a primit informaţii privind recrutarea recentă a cetăţenilor indieni în armata rusă.

„Am ridicat problema în faţa autorităţilor ruse, atât la New Delhi, cât şi la Moscova, solicitând încetarea imediată a acestor acţiuni şi eliberarea cetăţenilor noştri. În plus, menţinem un contact constant cu familiile afectate”, a declarat oficialul.

Executivul indian a avertizat din nou populaţia să nu accepte oferte de a se alătura forţelor ruse, subliniind că această opţiune implică „riscuri grave”.

În ianuarie, autorităţile de la New Delhi au anunţat că cel puţin 12 indieni au murit în timp ce serveau în armata rusă. Datele oficiale arată că un total de 126 de cetăţeni s-au alăturat forţelor ruse: 96 s-au întors deja în India şi au fost trecuţi în rezervă, 18 rămân în serviciu, iar 16 sunt daţi dispăruţi de către autorităţile ruse.

Poziţia delicată a Indiei în conflictul ruso-ucrainean

India menţine o poziţie denumită de premierul Narendra Modi „neutralitate activă”. Deşi New Delhi nu s-a aliniat sancţiunilor occidentale împotriva Moscovei, guvernul indian încearcă să păstreze canale deschise atât cu Rusia, cât şi cu Ucraina.

Înaintea summitului Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS), desfăşurat la Tianjin, în China, pe 1 septembrie, Modi a discutat telefonic cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski despre conflict, consecinţele sale umanitare şi perspectivele de pace. În marja aceluiaşi summit, premierul indian s-a întâlnit şi cu preşedintele rus Vladimir Putin, reiterând nevoia urgentă de negocieri pentru restabilirea stabilităţii în regiune.

Poziţia Indiei rămâne una complexă: pe de o parte, dependenţa energetică de Rusia şi relaţiile economice tradiţionale, pe de altă parte, dorinţa de a nu deteriora relaţiile cu Occidentul şi cu Ucraina. Solicitarea oficială de încetare a recrutării cetăţenilor indieni marchează o nouă etapă în echilibrul diplomatic delicat pe care New Delhi îl joacă în contextul războiului.

