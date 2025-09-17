Incursiunile rusești în spațiul aerian polonez și românesc fac parte dintr-o strategie de sabotaj, spune Merz

Friedrich Merz a spus că incursiunile rusești în spațiul aerian polonez și românesc fac parte dintr-o tendință de testare a limitelor și sabotaj, potrivit Reuters.

Încălcarea spațiului aerian polonez și românesc de către Rusia face parte dintr-o tendință îndelungată de testare a limitelor și sabotaj, desfășurată de președintele Vladimir Putin, a declarat miercuri cancelarul german Friedrich Merz.

„Rusia vrea să destabilizeze insidios societățile noastre libere”, a spus Merz în fața Bundestag-ului, subliniind că un acord de pace în războiul din Ucraina nu poate veni în detrimentul suveranității politice și integrității teritoriale a Kievului.

„O pace dictată, o pace fără libertate, l-ar încuraja pe Putin să caute următoarea sa țintă”, a adăugat Merz.

