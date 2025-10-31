Incident pe Aeroportul Băneasa. Un avion a ratat aterizarea / Toate zborurile, amânate / foto în articol

Un avion de mici dimensiuni a ratat aterizarea, vineri dimineață, pe Aeroportul Băneasa, motiv pentru care toate zborurile au fost amânate pentru trei ore, potrivit România TV.

Conform informațiilor, roata din față a aeronavei școală a cedat, iar avionul a ieșit de pe pistă. Din fericire nu s-a întâmplat nimic grav, iar avionul nu a explodat.

Până la acest moment nu sunt disponibile informații privitoare la starea de sănătate a persoanelor care au fost în aeronavă în timpul zborului.

Revenim cu amănunte.