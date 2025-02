Incident controversat. Limuzina în care se afla președintele unei țări vecine României a pierdut o roată în timpul mersului - Video

Este vorba despre autoturismul cu care se deplasa președintele Serbiei Aleksandar Vucic. În timp ce se îndrepta spre localitatea Mokrin pe un drum rural, mașina președintelui a pierdut o roată. Un clilp postat pe rețelele sociale arată cum cu o anvelopă se desprinde de la mașina președintelui sârb Aleksandar Vucic.

Se pare că incidentul s-a petrecut pe un drum rural. Nimeni nu a fost rănit. Incidentul a fost filmat de camera de bord aflată pe o mașină din convoiul care îl însoțea pe Aleksandar Vucic.

Video

???????? An accident occurred when a tire fell off the vehicle carrying the President of Serbia, Aleksandar Vučić.



No injuries were reported, and the president was seen exiting the vehicle unharmed. pic.twitter.com/HhoeiI58Sz