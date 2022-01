Incident aviatic în Marea Chinei de Sud. Un F-35 al SUA s-a prăbușit / foto

Cel puțin șapte marinari americani au fost răniți în urma unui „accident la aterizare” care a implicat o aeronavă de luptă pe puntea unui portavion american cu propulsie nucleară, care naviga în Marea Chinei de Sud, a anunțat Marina SUA.

Într-o declarație emisă luni seara, comandamentul Flotei Pacificului SUA a declarat că avionul de zbor F-35C Lightning II „desfășura operațiuni de zbor de rutină” atunci când prăbușirea s-a produs pe puntea Portavionului Carl Vinson.

