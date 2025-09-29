€ 5.0772
Data publicării: 12:03 29 Sep 2025

Începe Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice. Cele mai frecvente greșeli care te pot face să pierzi Rabla 2025
Autor: Anca Murgoci

rabla 2025 pexels-markusspiske-13810898 pexels-markusspiske-13810898
 

Acum este momentul să te bucuri de o mașină nouă și să primești reduceri substanțiale! Descoperă pașii care trebuie parcurși!

Înscrierea se face direct de către beneficiar, în aplicația online PSIPAN gestionată de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Aceasta se poate face doar în limita fondurilor disponibile. Sunt necesare informațiile beneficiarului, datele referitoare la vehiculul ce va fi casat și datele proprietarului vehiculului ce va fi casat (poate fi o persoana diferita de beneficiar).

Programul începe marți, 30 septembrie 2025, ora 10:00. AFM precizează că sesiunea va rămâne deschisă până la data de 25 noiembrie 2025, ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului alocat.

Suma alocată sesiunii de înscriere este 200.000.000 lei, din care:

80.000.000 lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid;

120.000.000 lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice și autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

Programul Rabla Auto 2025 oferă persoanelor fizice posibilitatea de a accesa finanțare nerambursabilă pentru casarea autovehiculelor vechi, poluante, și achiziționarea de autovehicule noi, mai puțin poluante și mai eficiente energetic.

Programul oferă o procedură simplificată și acces rapid la finanțare, solicitanții înscriindu-se direct în aplicația informatică disponibilă pe site-ul AFM, www.afm.ro.

 

Președintele AFM: Angajamentul nostru pentru un mediu mai curat rămâne neschimbat

 

„Chiar și într-un context bugetar mai restrâns în acest an, angajamentul nostru pentru un mediu mai curat rămâne neschimbat. Continuăm să încurajăm populația să renunțe la autovehiculele vechi, poluante, și să opteze pentru soluții de mobilitate mai prietenoase cu mediul, contribuind astfel la îmbunătățirea calității aerului și la tranziția către un transport sustenabil.”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

 

Care e valoarea ecotichetelor

 

Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului Rabla Auto pentru persoanele fizice este următoarea:

 

18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plugin hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

 

Pentru detalii privind înscrierea în program și documentele necesare, vă rugăm să consultați site-ul oficial al Administrației Fondului pentru Mediu: https://www.afm.ro/rabla_auto_pf_ghid_finantare.php ", transmite Administrația Fondului pentru Mediu.

 

Cele mai frecvente greșeli care te pot face să pierzi Rabla 2025

1. Înscrierea incompletă în platforma AFM

Mulți uită să confirme contul sau nu urcă toate documentele cerute. Fără dosar complet, ești respins automat.

2. Neîncadrarea în termenul de 10 zile pentru acte

Chiar dacă ai toate documentele pregătite, trebuie încărcate în platformă în termenul legal.

3. Alegerea târzie a producătorului validat

Dacă depășești cele 10 zile pentru alegerea dealerului, dosarul devine inactiv.

4. Lipsa actelor justificative pentru mașini obținute prin moștenire

Ai nevoie de acte clare pentru a dovedi dreptul de proprietate.

5. Radierea incorectă sau întârziată a mașinii

Termenul este de 60 de zile – nu îl depăși.

