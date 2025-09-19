Începe Festivalul Plăcintelor din Parcul Izvor. Avem rețeta de alivancă moldovenească uriașă

Cozonac Domnesc din Botoșani, renumiți pentru tradiția și pasiunea lor pentru rețete moldovenești, vor realiza o alivancă uriașă de 20 de metri, un record culinar nemaivăzut.



Din brânză, urdă, ouă și mărar, gospodinele din Tocileni vor aduce la București gustul autentic de acasă. De 12 ani, Cozonac Domnesc străbate aproape 1000 km săptămânal pentru a aduce bucureștenilor plăcintele, cozonacii și dulciurile moldovenești.



Sâmbătă dimineață, începând cu ora 10:00, gospodinele harnice din frumoasa Bucovină vor aduce în fața publicului un spectacol culinar de neuitat: o alivancă moldovenească uriașă, de 20 de metri lungime – un adevărat record tradițional, nemaivăzut până acum la București!

Rețeta este păstrată din străbuni, iar ingredientele, adunate cu grijă din gospodării, vorbesc despre bogăția toamnei și hărnicia țăranului român:



2000 de ouă frământate cu migală,



150 kg de brânză și 150 kg de urdă îmbinate cu gust,



10 kg de mărar proaspăt și 10 kg de ceapă aromată,



50 kg de mălai și 20 kg de făină, împletite cu 20 kg de griș fin,

50 litri de lapte dulce și 50 litri de smântână cremoasă,



50 kg de unt pentru frăgezime și savoare.

Din toate acestea va prinde viață o alivancă uriașă cu brânză sărată, mărar și ceapă, care va umple Parcul Izvor de mirosuri ademenitoare, așa cum numai în satele Moldovei se mai simt.

No, dragii mei, nu-i numa’ mâncare și bucătăreală, îi sărbătoare mare, de ne strângem cu toții să cinstim datinile noastre. Gospodinele din Bucovina, cu hărnicia și inima lor bună, or să pună pe masă o minune de alivancă, de s-o pomeni și la Festivalul Plăcintelor ca o filă nouă scrisă în povestea satului

Sunteți așteptați sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 10:00, în Parcul Izvor, să fiți martori la acest record culinar moldovenesc și să gustați din alivanca de 20 de metri – un deliciu uriaș, făcut cu suflet românesc!