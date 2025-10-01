Începe „cruciada verde” pentru salvarea planetei: Papa Leon al XIV-lea și Arnold Schwarzenegger, aliați la Roma

Conferința internațională „Raising Hope for Climate Justice” marchează zece ani de la enciclica „Laudato Si” a papei Francisc, apelul istoric la acțiune împotriva schimbărilor climatice.

Conferința, organizată la Castel Gandolfo, aduce împreună experți, activiști și lideri politici pentru a evalua progresele și a stabili măsuri urgente în lupta cu încălzirea globală.

Papa Leon al XIV-lea: de la vorbe la acțiune

Ales în luna mai, după moartea papei Francisc, Leon al XIV-lea a preluat mesajul predecesorului său, dar l-a transformat într-un apel ferm pentru „acțiuni climatice decisive și coordonate”.

Suveranul pontif a subliniat că protejarea mediului nu mai poate fi amânată: „Într-o lume în care cei mai vulnerabili sunt primii care suferă efectele devastatoare ale schimbărilor climatice, defrișărilor și poluării, protejarea creației devine o chestiune de credință și umanitate”.

Originar din Statele Unite, papa Leon a petrecut două decenii ca misionar în Peru, unde a văzut direct impactul inundațiilor și al dezastrelor ecologice asupra comunităților sărace. Experiența sa i-a consolidat convingerea că justiția climatică este inseparabilă de justiția socială și economică.

Schwarzenegger: „1,4 miliarde de catolici pot face o cruciadă pentru mediu”

Arnold Schwarzenegger, starul din „Terminator” și fost guvernator al Californiei, s-a alăturat conferinței în calitate de activist pentru climă. La o conferință de presă desfășurată marți la Vatican, acesta a punctat importanța implicării Bisericii Catolice: „Nimeni nu poate pune capăt poluării singur. Trebuie să lucrăm împreună. Există 1,4 miliarde de catolici în lume, 200.000 de biserici și aproximativ 400.000 de preoți. Imaginați-vă puterea comunicării”.

Actorul a adăugat, într-un mesaj cu tentă mobilizatoare: „Fiecare dintre acești 1,4 miliarde de catolici poate face o cruciadă pentru mediu”.

Presiunea timpului și COP30

Conferința de la Castel Gandolfo are loc într-un moment critic. Emisiile globale continuă să crească, deși Acordul de la Paris din 2015 cere reducerea lor la jumătate până la sfârșitul deceniului pentru a limita încălzirea la niveluri sigure.

Această temă va domina agenda COP30, summitul ONU pentru climă, programat în noiembrie, în Brazilia. Papa Leon al XIV-lea și liderii religioși, alături de activiști și guverne, vor încerca să pună presiune pentru acțiuni rapide.

Pe durata celor trei zile, participanții vor discuta măsurile urgente ce trebuie implementate, dar și rolul actorilor non-statali în combaterea crizei climatice.

Lorna Gold, lidera Mișcării Laudato Si, a explicat obiectivul: „Știm că liderii noștri nu progresează suficient (…) nu suntem pregătiți să așteptăm. Scopul acestei conferințe este de a vedea cum noi, ca actori non-statali, ne putem intensifica eforturile”.

În cadrul dezbaterilor vor lua cuvântul, alături de Papa Leon și Arnold Schwarzenegger, Marina Silva, ministrul brazilian al Mediului, precum și numeroși activiști și cercetători.

Papa Francisc a avut un impact decisiv asupra politicilor climatice globale prin enciclica „Laudato Si”, document care a influențat negocierile Acordului de la Paris. Deși în 2023 a avertizat că unele daune erau deja „ireversibile”, apelul său rămâne un reper moral și politic.

Conferința din Italia dorește să transforme această moștenire într-un nou angajament, care va fi prezentat oficial la COP30 din Brazilia.

Papa Leon al XIV-lea și Arnold Schwarzenegger lansează un mesaj comun: lupta împotriva schimbărilor climatice este o bătălie de credință, solidaritate și responsabilitate globală.

Castel Gandolfo devine, pentru trei zile, scena unei mobilizări fără precedent, în care Biserica, activiștii și liderii politici își unesc forțele pentru a răspunde celei mai mari provocări a omenirii.