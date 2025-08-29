Incendiul de la „Dragonul Roșu”, lichidat după patru zile. Fumul a sufocat sudul Capitalei

Flăcările care au cuprins marți seară un spațiu de depozitare din complexul comercial „Dragonul Roșu” au fost stinse abia vineri seară, după o intervenție continuă și extrem de dificilă a pompierilor din cadrul ISU București-Ilfov. Focul a izbucnit în jurul depozitelor din zona de nord a Capitalei, generând degajări masive de fum și ridicându-se rapid la dimensiuni alarmante.

Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, incendiul s-a extins inițial pe o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați, cu risc real de propagare către alte spații de depozitare. Sub presiunea flăcărilor, structura clădirii afectate s-a prăbușit parțial, iar autoritățile au fost nevoite să transmită un mesaj de tip RO-Alert pentru a avertiza populația din zonă asupra pericolului reprezentat de fumul dens. Din fericire, nu au fost raportate victime.

Misiunea pompierilor a fost una de amploare. În noaptea de marți spre miercuri, suprafața afectată crescuse deja la 3.800 de metri pătrați, iar forțele de intervenție au fost suplimentate cu efective din turele libere, pentru a menține un flux constant de resurse și echipamente. În total, 28 de autospeciale de stingere au fost mobilizate, alături de echipaje care au asigurat alimentarea permanentă cu apă din afara complexului. Eforturile au vizat nu doar stingerea flăcărilor, ci și protejarea clădirilor învecinate.

Pe lângă pagubele materiale și dificultățile misiunii de intervenție, incendiul a avut și un impact grav asupra mediului. „În urma incendiului s-a produs o poluare masivă a aerului, cel mai afectat fiind cartierul Berceni, din sudul Capitalei, unde s-a înregistrat o depășire momentană de patru ori a valorii maxim admise”, a declarat miercuri comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan.

