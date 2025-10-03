Incendiu la Mănăstirea Cozia Veche. Circulația a fost deviată / foto în articol

Un incendiu a izbucnit, vineri dimineață, la Mănăstirea Cozia Veche din județul Vâlcea.
Pompierii din cadrul ISU Vâlcea au intervenit, vineri dimineață, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la chiliile Mănăstirii Cozia Veche, situată pe DN7, scrie Gazeta Vâlceană.
Incendiul s-a manifestat cu flacără la nivelul acoperișului. Din fericire nu au fost victime. Pentru limitarea propagării și lichidarea incendiului au acționat:
• două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială de lucru la înălțime din cadrul Gărzii de Intervenție Vâlcea;
• două autospeciale de la Stația Brezoi;
• o autospecială de la SVSU Călimănești. Echipajele operative desfășoară în continuare acțiuni pentru localizarea și lichidarea incendiului.
Pe durata intervenției, traficul în zonă a fost deviat.
de Roxana Neagu