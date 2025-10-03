Incendiu la Mănăstirea Cozia Veche. Circulația a fost deviată / foto în articol

Pompierii din cadrul ISU Vâlcea au intervenit, vineri dimineață, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la chiliile Mănăstirii Cozia Veche, situată pe DN7, scrie Gazeta Vâlceană.

Incendiul s-a manifestat cu flacără la nivelul acoperișului. Din fericire nu au fost victime. Pentru limitarea propagării și lichidarea incendiului au acționat:

• două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială de lucru la înălțime din cadrul Gărzii de Intervenție Vâlcea;

• două autospeciale de la Stația Brezoi;

• o autospecială de la SVSU Călimănești. Echipajele operative desfășoară în continuare acțiuni pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Pe durata intervenției, traficul în zonă a fost deviat.