Incendiu de vegetație uscată la Clinceni, Ilfov – pericol de propagare la locuințe. Update: A fost emis mesaj RO-ALERT / video

Un incendiu de proporții a izbucnit vineri după-amiază pe strada Fortului din localitatea Clinceni, județul Ilfov, afectând o suprafață de aproximativ trei hectare și amenințând locuințele din zonă.

Update: Incendiul a fost localizat. Au fost evacuate 20 de persoane, iar alte 50 autoevacuate.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), incendiul se manifestă pe o suprafață extinsă de teren acoperit cu vegetație uscată, iar arderea produce degajări masive de fum. Ritmul de propagare este accelerat de condițiile din teren, existând pericolul ca focul să ajungă la casele aflate în apropiere.

Posibilități limitate de alimentare cu apă pentru autospeciale

În acest moment acționează 20 de autospeciale de stingere. Acțiunile de intervenție se desfășoară cu prioritate pentru limitarea propagării incendiului în zonele cu locuințe și spații de depozitare.



Terenul nu permite accesul autospecialelor de intervenție în toate zonele de manifestare a incendiului. Se evacuează persoanele din zona afectată de incendiu.

Incendiul se manifestă pe o suprafață extinsă și un număr ridicat de focare.



Mesaj RO-Alert transmis locuitorilor

Autoritățile au emis un mesaj de avertizare RO-Alert pentru a informa populația despre pericolul incendiului și pentru a recomanda măsuri de autoprotecție. Locuitorii din zonă au fost sfătuiți să evite deplasarea în apropierea zonei afectate și să își protejeze locuințele de posibile scântei sau fum.



Forțe suplimentare trimise la fața locului

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate progresiv 12 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Din cauza extinderii rapide a flăcărilor, dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu alte patru autospeciale. Pompierii lucrează contra cronometru pentru a limita propagarea focului și pentru a proteja locuințele aflate în pericol.



Recomandări din partea ISU

ISU reamintește cetățenilor că aprinderea vegetației uscate este interzisă și sancționată conform legii. În plus, astfel de incendii pot pune în pericol vieți omenești și pot provoca pagube materiale importante.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News