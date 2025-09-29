€ 5.0783
Data actualizării: 19:31 29 Sep 2025 | Data publicării: 18:09 29 Sep 2025

Incendiu lângă Spitalul Cantacuzino. Intervin opt autospeciale de stingere
Autor: Tiberiu Vasile

Incendiu lângă Spitalul Cantacuzino. Intervin opt autospeciale de stingere Sursa Foto: Facebook Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino
 

Un incediu de vegetație a fost raportat lângă Spitalul Cantacuzino, în urmă cu scurt timp.

În urmă cu puțin timp, pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe o proprietate privată aflată în spatele Spitalului Cantacuzino din Capitală, pe strada Ion Movilă. Focul a cuprins vegetația uscată și mai multe deșeuri menajere depozitate în zonă. Din cauza amplasamentului sensibil, autoritățile au trimis inițial un număr important de echipaje, conform procedurilor standard pentru intervențiile din apropierea unor unități medicale.

Potrivit purtătorului de cuvânt, locotenent-colonel Vasile Daniel de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, la fața locului au fost trimise 8 autospeciale de stingere. Autoritățile precizează că fumul nu afectează clădirile spitalului, astfel că nu se impune evacuarea pacienților sau a personalului medical.

Până la sosirea forțelor, evaluarea la fața locului a arătat că flăcările nu prezintă risc de propagare către clădirile spitalului și nici către structurile esențiale ale acestuia. O parte dintre autospecialele trimise au fost retrase înainte de a intra în dispozitiv, întrucât situația este considerată sub control și reprezintă o amenințare minimă.

În prezent, echipele rămase la fața locului continuă acțiunile de stingere și supraveghere pentru a elimina complet riscul de reaprindere.

incendiu
spital
cantacuzino
