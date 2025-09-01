Incendiu de proporții în vestul Turciei. Locuitorii fug din calea flăcărilor - VIDEO

Zeci de locuitori au fost deja evacuați, după ce incendiul a ajuns în zone rezidențiale.

Un incendiu forestier din provincia Denizli, în vestul Turciei, a ajuns la zonele rezidențiale, incendiind case și conducând la evacuări, au anunțat luni autoritățile, citate de agenția Xinhua.

Denizli’deki orman yangını 4 gündür sürüyor, Aydın’a da sıçrayan alevlerde evler yandı, bölge halkı traktörlerle su tașıyarak yangına müdahale ediyor ancak gündem olmadı. pic.twitter.com/tzR387N0Ns — BGY (@bgyetherr) August 31, 2025

Guvernatorul Omer Faruk Coskun a declarat pe rețeaua socială X că toate resursele disponibile au fost mobilizate și că eforturile continuă pentru a aduce incendiul sub control.

Oficialul a menționat că locuitorii din 84 de gospodării au fost evacuați în zone sigure după ce flăcările s-au răspândit în zonele rezidențiale.

Agenția turcă de presă Ihlas a relatat că pacienții de la Spitalul de Boli Toracice din districtul Buldan, dar și din anexa acestuia, au fost, de asemenea, evacuați ca măsură de precauție în contextul extinderii incendiului.

Pacienții aflați sub tratament au fost transferați cu ambulanța la unități medicale din centrul orașului Denizli, în timp ce un cort de campanie a fost instalat lângă spital pentru îngrijiri medicale urgente.

Oamenii fug din calea flăcărilor

Într-o înregistrare video distribuită pe X de Denizli Trafik Yasam, o platformă locală de știri, se vede cum flăcările alimentate de vântul puternic au ajuns în zonele rezidențiale, în timp ce oamenii fug panicați.

De asemenea, mulți locuitori au fost văzuți încercând să-și salveze animalele din calea flăcărilor.

Incendiul de pădure, care a izbucnit la 27 august în districtul Buldan din Denizli, s-a extins dincolo de granița provincială ajungând până în orașul vecin Aydin. După ce a ars timp de patru zile de-a lungul graniței dintre Denizli și Aydin, incendiul a fost în mare parte adus sub control, însă s-a reactivat duminică noaptea, potrivit Agerpres.

Citește și: Locomotiva trenului Mangalia - București, cu peste 1300 de pasageri, a luat foc în mers / video+foto

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News