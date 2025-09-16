Încă o țară din Europa va interzice telefoanele mobile în școli

O țară din Europa va introduce obligativitatea ca toate școlile și cluburile after-school să colecteze telefoanele elevilor și să le țină până la sfârșitul zilei.

Începând din toamna anului 2026 Suedia va introduce această măsură. Noua regulă va fi pentru copiii cu vârste între 7 și 16 ani. Proiectul face parte dintr-un pachet cu mai multe măsuri anunțat de guvern marți.

Pe lângă interzicerea telefoanelor, schimbările propuse vor avea efect și asupra programei școlare, sistemul de note și formarea cadrelor didactice.

Investiție bugetară istorică în școli

”Ceea ce prezentăm astăzi reprezintă o investiție bugetară istorică în școli și cea mai mare agendă de reforme din ultimii peste 30 de ani”, a spus Simona Mohamsson, noul ministru suedez al educației și școlilor.

Proiectul de buget, pe care guvernul îl va depune săptămâna viitoare, are alocat 95 milioane de coroane, respectiv 7,52 milioane lire sterline, pentru anul 2026 și 100 milioane coroane pentru anul 2027 pentru implementarea interzicerii telefoanelor.

Majoritatea unităților de învățământ din Suedia deja confiscă telefoanele mobile la începutul zilei de școală, însă elevii au găsit metode de a ocoli interdicția, precum predarea unui telefon fals, pretinzând că și-au uitat telefonul acasă ori că este defect.

”Aceasta trebuie să se aplice tuturor, în toate clasele din Suedia. Se aplică fiecărui tânăr din Suedia și nu este o măsură opțională”, a spus anterior Mohamsson, liderul Partidului Liberali, cu privire la interdicție, notează The Guardian.

De asemenea, în 2025, Danemarca a anunțat că va interzice telefoanele mobile în școli și cluburile after-school, constatând că persoanele sub 13 ani nu ar trebui să aibă propriul smartphone ori tabletă.

Totodată, Norvegia a anunțat în 2024 o vârstă minimă strictă de 15 ani pentru folosirea rețelelor sociale. Și în Franța, în septembrie 2025, a fost consolidată măsura interdicției telefoanelor mobile în școlile gimnaziale.

