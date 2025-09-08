Încă o iarnă în beznă? Ucrainenii, îndemnaţi să fie pregătiţi pentru întreruperi de curent din cauza atacurilor ruseşti

Ucrainenii ar trebui să se pregătească pentru posibile întreruperi de curent în timpul toamnei şi iernii, a avertizat luni un important furnizor de energie electrică, deoarece Rusia continuă să vizeze infrastructura energetică din Ucraina, relatează AFP, citată de Agerpres.

De la începutul invaziei ruseşti din 2022, milioane de oameni au fost lăsaţi în întuneric din cauza atacurilor.

"Având în vedere recentele bombardamente, există puţine motive să fim optimişti" cu privire la lunile următoare, a scris pe Facebook Serghei Kovalenko, directorul general al Yasno, compania ucraineană de furnizare a energiei electrice şi gazelor.

El i-a îndemnat pe ucraineni să se pregătească pentru raţionalizarea consumului de energie "aprovizionându-se cu baterii mobile şi lanterne".

La rândul său, Ministerul Energiei a precizat pe Telegram că "una dintre centralele termice din regiunea Kiev" a fost ţinta "unui bombardament masiv", fără a oferi data precisă a acestui atac.

"Scopul este evident: să provoace şi mai multe suferinţe populaţiei ucrainene paşnice, să priveze locuinţele, spitalele, creşele şi şcolile ucrainene de electricitate şi căldură", a adăugat ministerul.

Forţele aeriene ucrainene, la rândul lor, au declarat că au interceptat 112 din cele 142 de drone pe care Rusia le-a trimis peste noapte deasupra Ucrainei.

În regiunea nord-estică Sumî, furnizorul regional de energie Sumîoblenergo a deplâns atacurile ruseşti asupra "infrastructurii critice", care au privat temporar oraşul Şostka de electricitate.

Ministerul Energiei a reiterat că infrastructura de producţie şi distribuţie a energiei electrice "nu este ţintă militară".

Deşi Rusia susţine că vizează doar instalaţiile militare din Ucraina, atacurile sale au devastat reţeaua energetică de acolo în cei peste trei ani de invazie.

Atacurile împotriva acestui tip de infrastructură, care lasă civilii fără căldură sau electricitate, reprezintă o problemă majoră pentru această ţară în care iernile sunt aspre.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News