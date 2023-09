Încă 25 de procurori DIICOT pentru "fenomenul drogurilor". Ministrul Justiției: Vor avea foarte mult de muncă

"Structura DIICOT este una care are vreo 240 de procurori în total. În secţia legată de antidrog erau 14, acum sunt 16 procurori. Ieri, ca urmare a discuţiei de săptămâna trecută pe care am avut-o cu preşedintele României, cu premierul, cu şefii din sistemul judiciar, eu, în calitate de ministră a Justiţiei, cu toţi colegii din executiv şi legislativ, ne-am aliniat pe nişte concluzii. Una dintre ele a fost aceasta: are DIICOT nevoie de schemă suplimentară pe tematică drog? Categoric da. Are nevoie de resurse financiare şi de tehnică suplimentară? Categoric da. Bun, atunci, doamna procuror Albu (procurorul-şef al DIICOT - n.r), vă rog să îmi înaintaţi soluţia. Mi-a transmis ieri acest momorandum - 25 de procurori care se vor ocupa de fenomenul drogurilor", a declarat Gorghiu la Digi24.



Ea a precizat că opt procurori din cei 25 vor activa în Capitală.



"Vor fi repartizaţi în felul următor: opt procurori pe Bucureşti. Se vor concentra pe zona Bucureşti-Ilfov. Va fi un birou teritorial pentru traficul stradal. Sunt cazuri zilnice - traficantul de la colţul şcolii, traficantul din şcoală, pliculeţele de lângă magazin. Sunt sumedenie de cazuri de trafic stradal, motiv pentru care cred că aceşti opt procurori vor avea foarte mult de muncă", a spus Gorghiu.



Ministrul Justiţiei a adăugat că un alt procuror va merge la Constanţa, unde în acest moment există un singur anchetator DIICOT pe portul Constanţa, conform Agerpres.

