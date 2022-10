În următorii doi ani nu vom mai avea parte de creșteri ale taxelor, promite Câciu

„Nu ne așteptăm la creșteri ale taxelor pentru 2023 și 2024. Avem și analiza făcută de Comisia Europeană. Reforma fiscală a fost validată de Comisia Europeană, asta pot să vă anunț. Nu renunțăm la reforme dacă vreți ca la sfârșitul acestei perioade să fim, într-adevăr, un stat rezilient, cu o economie rezilientă și să nu mai fim vulnerabili la fiecare bătaie de vânt inflaționistă sau de altă natură.”

„Nu vor fi modificări sau creșteri de taxe. Nici nu au fost creșteri, au fost niște eliminări ale unor excepții, dacă vreți să fim sinceri până la capăt. Dar ideea e că nu intervin măsuri noi”, a precizat Adrian Câciu la emisiunea Income, de pe Antena 3 CNN.

Ciolacu: Veți vedea ce asalt va fi asupra ministrului Finanțelor, în următoarele șase luni

Când îți asumi proiecte mari, întotdeauna deranjezi, susține Marcel Ciolacu, președintele PSD.

„Când îți asumi proiecte mari, când vii cu reforme, întotdeauna deranjezi. În acest moment, Marcel Ciolacu a deranjat foarte mult în zona de energie. Îmi mențin părerea că trebuie să ajungem la reglementare și vom ajunge la reglementare”, a zis Marcel Ciolacu în cadrul unui interviu acordat DCNewsTV.

„Când îți asumi, îți iei și un bagaj de dușmani, de oameni care se împotrivesc reformei. Veți vedea ce asalt va fi asupra ministrului Finanțelor (n.r. Adrian Câciu) în următoarele șase luni, când începe să ia contur digitalizarea ANAF! Vor fi sub asediu! A fost un asediu și asupra ministrului Cîmpeanu”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Contre în coaliție pe contractele part-time. Câciu dădea vina pe ”sistem”, dar Turcan îi aruncă cifrele în față: Au dispărut zeci de mii de locuri de muncă

Vicelider al deputaților PNL și fost ministru al Muncii, Raluca Turcan a ieșit public cu declarații în care-l critică deschis pe social-democratul Adrian Câciu, ministru de Finanțe, care susținea, recent, măsura suprataxării contractelor part-time.

Se pare că cei doi politicieni citesc cifre complet diferite. Raluca Turcan anunță o scădere de peste 60.000 de locuri de muncă. Cifra ar urca mai aproape de 70.000. În plus, liberala spune că măsura doar încurajează munca la negru.

”Eu o consider o măsură greşită şi dincolo de faptul că nu încurajează creşterea numărului de locuri de muncă, nici financiar nu îşi atinge ţinta pentru care ea a fost introdusă. (...) De aceea am depus un amendament la legea de aprobare a acestei ordonanţe de urgenţă. Din nefericire în Senat acest amendament a fost respins, dar la Camera Deputaţilor voi milita foarte puternic şi am foarte mulţi colegi care susţin corectarea acestei măsuri. Sper să şi reuşim”, a precizat Raluca Turcan, într-o conferinţă de presă, conform Agerpres.

Raluca Turcan spune că s-au pierdut zeci de mii de locuri de muncă din cauză că Guvernul a supraimpozitat munca part-time.



"Din perspectiva numărului de contracte, ultimele evaluări pe care le aveam arătau următoarea evoluţie: o creştere într-adevăr a numărului de contracte pe perioadă nedeterminată, dar o scădere de aproape două ori a contractelor pe perioadă determinată. Per ansamblu, la finalul lunii trecute se înregistra o scădere totală a numărului de contracte de muncă de aproximativ 70.000. 70.000 de contracte de muncă, ceea ce înseamnă aproximativ şaizeci şi ceva de mii de locuri de muncă, pentru că o persoană poate să aibă mai multe contracte de muncă. De aceea, cifrele confirmă că această măsură a condus la scăderea numărului de locuri de muncă", a afirmat Raluca Turcan.



Fostul ministru al Muncii a spus că în 2021, în mandatul ei, a crescut numărul de contracte de muncă, deşi era criză sanitară: ”Mai mult decât atât, în perioada similară de anul trecut, în plină criză sanitară, contractele de muncă au avut o evoluţie de creştere continuă şi principala mea preocupare ca ministru al Muncii a fost să creştem numărul de locuri de muncă”, a declarat Raluca Turcan.



Fostul ministru atrage atenţia că suprataxarea muncii part-time a dus la creşterea fenomenului de muncă la negru.



”Şi ar mai fi de făcut un comentariu. Din cauza acestei măsuri, inclusiv o instituţie a statului român a arătat cu cifre că a crescut fenomenul muncii la negru, pentru că angajatorii dacă nu pot să suporte taxe suplimentare, atunci din nefericire recurg la abuzuri şi angajează persoane la negru. Deci, undeva, cel mai probabil, acea scădere de contracte de muncă se regăseşte în oglindă cu angajaţii la negru”, a încheiat Raluca Turcan.

Declarațiile Ralucăi Turcan sunt în totală contradicție cu cele ale ministrului de Finanțe, Adrian Câciu.

