Frații Tate au scăpat de interdicția de a părăsi țara. Imediat, au plecat în SUA cu un avion privat

Frații Andrew și Tristan Tate au primit permisiunea din partea procurorului de caz de a pleca din România, iar la această oră sunt deja în drum spre SUA, într-un avion privat, conform informațiilor Digi24 și Antena 3 CNN. Ar fi plecat în această dimineață, în jurul orei 05:00. Frații Tate ar trebui să se întoarcă la finalul lunii martie, într-un nou termen din dosar. Amintim că li se aduc acuzații de trafic de persoane, grup infracțional organizat și act sexual cu un minor. Prima oară au fost reținuți în urmă cu mai bine de doi ani, de când n-au avut voie să părăsească România.

Cei doi frați, cu cetățenie britanică și americană, au ajuns, săptămâna trecută, în atenția publică după ce numele lor a fost adus într-o discuție diplomatică, de un oficial american, respectiv de către trimisul special al lui Donald Trump, Richard Grenell.

Financial Times scria că administrația Trump presează România să ridice restricțiile impuse lui Andrew și Tristan Tate, menționând o discuție între ambasadorul SUA, Richard Grenell, și ministrul de Externe al României, Emil Hurezeanu.

Ulterior, Emil Hurezeanu a specificat despre Richard Grenell că ”el este implicat de mai multă vreme prin rețelele sociale și prin atitudinea lui, ca emisar special american pentru probleme, zic, dificile. (...) S-a manifestat public și pentru eliberarea fraților Tate. Sigur că dorința acestui emisar special al ambasadorului Grenell poate fi luată în calcul. Există, este un fapt, se repetă. Nu este singura dorință neobișnuită a unor înalți demnitari americani”.

Ministrul de Externe a descris momentul în care Richard Grenell s-ar fi arătat preocupat de frații Tate:

”La Munchen l-am zărit la un moment dat pe Richard Grenell, pe unul din aceste coridoare, unde toată lumea se salută sau vorbește cu toată lumea. L-am abordat, i-am spus: ne cunoaștem de la Berlin, de pe vremuri, când eram amândoi ambasadori.N-am avut pretenția că mă și recunoaște, dar în fine… Cunoști mai degrabă tu un ambasador american mai ales, care are, o să zic așa, o postură, o faimă internațională, cum este cazul domniei sale. Am avut o discuție informală în care am vorbit despre ce se întâmplă în România. M-a întrebat: ați avut alegeri? Veți avea alegeri? Da, în fine. Și la un moment dat l-am întrebat, pentru că ajunsesem în situația în care el se îndrepta spre ieșire, dacă vine la București. Și atunci mi-a spus: nu, nu o să vin. Și a spus: mă interesează soarta fraților Tate”.

