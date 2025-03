În timp ce românii se confruntă zilnic cu probleme reale, Frații Tate își plâng de milă cu au dat 185.000 de dolari pe un avion doar pentru a semna controlul judiciar - FOTO

În timp ce mulți români se luptă zilnic cu probleme reale, de la costul ridicat al vieții la instabilitatea economică, frații Tate își plâng de milă că trebuie să cheltuie sume exorbitante pentru zboruri, deși pot opta pentru curse de linie. Andrew și Tristan Tate au plătit nu mai puțin de 185.000 de dolari pentru un avion privat care să îi aducă din Florida în România, unde trebuie să semneze controlul judiciar.

Cei doi s-au fotografiat în luxosul avion și au publicat imaginea pe rețelele sociale, alături de un mesaj care subliniază, în viziunea lor, absurditatea situației: „Cheltuind 185.000 de dolari pe un avion privat peste Atlantic pentru a semna o singură bucată de hârtie în România. Bărbații nevinovați nu fug”, a scris Andrew Tate pe platforma X.

Spending 185,000 dollars on a private jet across the Atlantic to sign one single piece of paper in Romania.



Innocent men don’t run.



THEY CLEAR THEIR NAME IN COURT ???? pic.twitter.com/GXiVKstGrw