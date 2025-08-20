În mijlocul discuțiilor dintre Trump, Putin și Zelenski, dronele ucrainene lasă fără curent mai multe zone din Zaporojie controlate de Rusia

Un atac cu drone ucrainene de marţi seara a provocat întreruperi masive de curent în zone ale regiunii Zaporojie aflate sub controlul forţelor ruse, a declarat guvernatorul instalat de Moscova, Yevgeny Balitsky, citat de Reuters.

Forţele ruse controlează în prezent mai mult de jumătate din regiunea Zaporojie, situată în sud-estul Ucrainei. Cu toate acestea, Kievul păstrează controlul asupra centrului administrativ regional, iar atacurile sale au întrerupt periodic alimentarea cu energie electrică în teritoriile ocupate de Rusia.

În 2022, Rusia a anexat unilateral regiunile Zaporojie, Herson, Doneţk şi Luhansk, la aproximativ şapte luni după declanşarea invaziei în Ucraina.

„Motivul întreruperilor de curent în regiunea Zaporojie este încă un atac terorist al inamicului cu drone asupra echipamentelor de înaltă tensiune”, a transmis Balitsky pe aplicaţia de mesagerie Telegram. Oficialul a precizat că echipele de intervenţie lucrează la restabilirea alimentării şi la comutarea zonelor afectate pe linii de rezervă. Totodată, el a subliniat că operaţiunile sunt îngreunate „de pericolul unor noi atacuri şi de întuneric”.

Un atac similar, produs în luna iunie, a lăsat fără curent electric timp de peste 24 de ore cel puţin 700.000 de locuitori din regiune, fiind considerat cel mai amplu de acest fel pe teritoriul ocupat de Rusia de la începutul războiului.

Centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflată sub controlul forţelor ruse şi dotată cu şase reactoare, nu a fost afectată de întreruperile de curent, a declarat pentru agenţia rusă RIA purtătoarea de cuvânt a centralei, Yevgenia Yashina. Potrivit acesteia, instalaţia funcţionează normal, deşi nu produce energie electrică, dar are nevoie de alimentare constantă pentru sistemele de răcire şi monitorizare.

Atât Ucraina, cât şi Rusia se acuză reciproc de atacuri asupra centralei nucleare, ocupată de trupele ruse în primele săptămâni ale invaziei din februarie 2022.

Între timp, în partea regiunii Herson aflată sub control ucrainean, guvernatorul Vyacheslav Prokudin a anunţat, printr-o postare pe Telegram, că bombardamentele ruseşti au ucis un locuitor al unui mic oraş situat la nord de capitala regională. De asemenea, guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, a precizat că un civil a fost ucis în Nikopol, localitate frecvent vizată de atacurile ruse pe malul nordic al râului Nipru.

Citește și: Harta războiului: Ce teritorii ucrainene se află în prezent sub control rusesc

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News