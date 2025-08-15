Harta războiului: Ce teritorii ucrainene se află în prezent sub control rusesc

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, urmează să se întâlnească vineri, în Alaska, cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, pentru a discuta un posibil acord de încetare a focului în Ucraina. Liderul american a declarat că atât Moscova, cât și Kievul vor trebui să cedeze teritorii pentru a pune capăt războiului, potrivit Reuters.

Cât din Ucraina se află sub control rusesc

Potrivit hărților câmpului de luptă, Rusia deține în prezent controlul asupra unei suprafețe de aproximativ 114.500 de kilometri pătrați (echivalentul a 19% din teritoriul Ucrainei) incluzând Crimeea și o mare parte din estul și sud-estul țării. Ucraina nu controlează niciun teritoriu recunoscut internațional ca aparținând Rusiei.

Moscova susține că regiunile Crimeea, Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson (recunoscute ca parte a Ucrainei în 1991, după destrămarea Uniunii Sovietice) fac acum parte din Federația Rusă. Kievul afirmă în mod repetat că nu va recunoaște niciodată ocupația rusă, iar majoritatea statelor lumii recunosc granițele Ucrainei în forma lor din 1991.

Crimeea

În 2014, forțele ruse au preluat controlul asupra Crimeei, peninsulă situată în Marea Neagră, și, după un referendum contestat privind alipirea la Rusia, Moscova a anexat regiunea. Suprafața Crimeei este de aproximativ 27.000 km².

Rusia susține că peninsula este parte legală a teritoriului său, în timp ce Ucraina consideră că aparține de drept Kievului. În privat, unii oficiali ucraineni recunosc dificultatea readucerii Crimeei sub control ucrainean prin forță militară.

Crimeea a fost anexată Imperiului Rus în secolul al XVIII-lea, în timpul Ecaterinei a II-a a Rusiei. Baza navală rusă de la Sevastopol a fost fondată curând după aceea. În 1921, Crimeea a devenit parte a Rusiei în cadrul Uniunii Sovietice, iar în 1954 a fost transferată Ucrainei de către liderul comunist Nikita Hrușciov.

Donbas

Rusia controlează aproximativ 46.570 km², adică 88% din regiunea Donbas, incluzând întreaga regiune Luhansk și circa 75% din regiunea Donețk. Restul de aproximativ 6.600 km² se află sub control ucrainean, însă luptele intense continuă în Donețk, unde forțele ruse avansează către ultimele mari orașe neocupate.

Separatiștii pro-ruși din Donețk și Luhansk au rupt legăturile cu autoritățile de la Kiev în 2014, proclamându-se „republici populare” independente. În 2022, Putin le-a recunoscut oficial independența, cu doar câteva zile înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei.

Zaporojie și Herson

În regiunile Zaporojie și Herson, Rusia controlează aproximativ 74% din teritoriu, adică circa 41.176 km². Ucraina deține în continuare controlul asupra unei suprafețe de aproximativ 14.500 km² în aceste două zone.

În 2024, Putin a declarat că ar fi dispus să accepte pacea dacă Ucraina s-ar retrage din toate regiunile revendicate, dar necontrolate integral de Rusia (aproximativ 21.000 km²) și ar renunța oficial la aspirațiile de aderare la NATO.

Potrivit agenției Reuters, în același an, Putin s-a arătat deschis la discuții cu Trump privind un armistițiu, dar a exclus concesii teritoriale majore, insistând ca Ucraina să renunțe la ambițiile sale de aderare la NATO. Două surse citate de agenție au afirmat că Putin ar putea fi dispus să se retragă doar din mici porțiuni de teritoriu pe care le controlează în alte regiuni.

Condițiile impuse de Kremlin pentru pace includ un angajament legal că NATO nu se va extinde spre est, neutralitatea Ucrainei, limitarea capacităților sale militare, protecția vorbitorilor de limbă rusă și recunoașterea câștigurilor teritoriale ale Rusiei.

Alte teritorii ocupate

Rusia mai controlează mici zone din regiunile Harkov, Sumî, Nikolaev și Dnipropetrovsk. În Harkov și Sumî, forțele ruse dețin în jur de 400 km², iar în Dnipropetrovsk doar o zonă foarte restrânsă, aproape de graniță. Moscova afirmă că în Sumî creează o „zonă-tampon” pentru a proteja regiunea rusă Kursk de atacuri ucrainene.

Statutul legal al teritoriilor

Moscova consideră Crimeea, Sevastopolul, Luhansk și Donețk, precum și regiunile Zaporojie și Herson drept „subiecte ale Federației Ruse”. Kievul insistă că acestea sunt parte a Ucrainei.

Majoritatea țărilor nu recunosc anexarea acestor teritorii. Crimeea este recunoscută ca parte a Rusiei doar de Siria, Coreea de Nord și Nicaragua. În 2014, Adunarea Generală a ONU a declarat anexarea ilegală și a reafirmat statutul Crimeei ca parte a Ucrainei, rezoluția fiind respinsă de 11 state.

Putin a comparat de mai multe ori situația Crimeei cu cea a Kosovo, acuzând Occidentul de „dublu standard” pentru că a recunoscut independența Kosovo în 2008, împotriva voinței Serbiei, dar refuză să recunoască anexarea Crimeei. Rusia s-a opus recunoașterii Kosovo ca stat independent.

