Data actualizării: | Data publicării:

Harta războiului: Ce teritorii ucrainene se află în prezent sub control rusesc

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Stiri
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, urmează să se întâlnească vineri, în Alaska, cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, pentru a discuta un posibil acord de încetare a focului în Ucraina. Liderul american a declarat că atât Moscova, cât și Kievul vor trebui să cedeze teritorii pentru a pune capăt războiului, potrivit Reuters.

Cât din Ucraina se află sub control rusesc

Potrivit hărților câmpului de luptă, Rusia deține în prezent controlul asupra unei suprafețe de aproximativ 114.500 de kilometri pătrați (echivalentul a 19% din teritoriul Ucrainei) incluzând Crimeea și o mare parte din estul și sud-estul țării. Ucraina nu controlează niciun teritoriu recunoscut internațional ca aparținând Rusiei.

Moscova susține că regiunile Crimeea, Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson (recunoscute ca parte a Ucrainei în 1991, după destrămarea Uniunii Sovietice) fac acum parte din Federația Rusă. Kievul afirmă în mod repetat că nu va recunoaște niciodată ocupația rusă, iar majoritatea statelor lumii recunosc granițele Ucrainei în forma lor din 1991.

Crimeea

În 2014, forțele ruse au preluat controlul asupra Crimeei, peninsulă situată în Marea Neagră, și, după un referendum contestat privind alipirea la Rusia, Moscova a anexat regiunea. Suprafața Crimeei este de aproximativ 27.000 km².

Rusia susține că peninsula este parte legală a teritoriului său, în timp ce Ucraina consideră că aparține de drept Kievului. În privat, unii oficiali ucraineni recunosc dificultatea readucerii Crimeei sub control ucrainean prin forță militară.

Crimeea a fost anexată Imperiului Rus în secolul al XVIII-lea, în timpul Ecaterinei a II-a a Rusiei. Baza navală rusă de la Sevastopol a fost fondată curând după aceea. În 1921, Crimeea a devenit parte a Rusiei în cadrul Uniunii Sovietice, iar în 1954 a fost transferată Ucrainei de către liderul comunist Nikita Hrușciov.

 

Donbas

Rusia controlează aproximativ 46.570 km², adică 88% din regiunea Donbas, incluzând întreaga regiune Luhansk și circa 75% din regiunea Donețk. Restul de aproximativ 6.600 km² se află sub control ucrainean, însă luptele intense continuă în Donețk, unde forțele ruse avansează către ultimele mari orașe neocupate.

Separatiștii pro-ruși din Donețk și Luhansk au rupt legăturile cu autoritățile de la Kiev în 2014, proclamându-se „republici populare” independente. În 2022, Putin le-a recunoscut oficial independența, cu doar câteva zile înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei.

Zaporojie și Herson

În regiunile Zaporojie și Herson, Rusia controlează aproximativ 74% din teritoriu, adică circa 41.176 km². Ucraina deține în continuare controlul asupra unei suprafețe de aproximativ 14.500 km² în aceste două zone.

În 2024, Putin a declarat că ar fi dispus să accepte pacea dacă Ucraina s-ar retrage din toate regiunile revendicate, dar necontrolate integral de Rusia (aproximativ 21.000 km²) și ar renunța oficial la aspirațiile de aderare la NATO.

Potrivit agenției Reuters, în același an, Putin s-a arătat deschis la discuții cu Trump privind un armistițiu, dar a exclus concesii teritoriale majore, insistând ca Ucraina să renunțe la ambițiile sale de aderare la NATO. Două surse citate de agenție au afirmat că Putin ar putea fi dispus să se retragă doar din mici porțiuni de teritoriu pe care le controlează în alte regiuni.

Condițiile impuse de Kremlin pentru pace includ un angajament legal că NATO nu se va extinde spre est, neutralitatea Ucrainei, limitarea capacităților sale militare, protecția vorbitorilor de limbă rusă și recunoașterea câștigurilor teritoriale ale Rusiei.

 

Alte teritorii ocupate

Rusia mai controlează mici zone din regiunile Harkov, Sumî, Nikolaev și Dnipropetrovsk. În Harkov și Sumî, forțele ruse dețin în jur de 400 km², iar în Dnipropetrovsk doar o zonă foarte restrânsă, aproape de graniță. Moscova afirmă că în Sumî creează o „zonă-tampon” pentru a proteja regiunea rusă Kursk de atacuri ucrainene.

 

Statutul legal al teritoriilor

Moscova consideră Crimeea, Sevastopolul, Luhansk și Donețk, precum și regiunile Zaporojie și Herson drept „subiecte ale Federației Ruse”. Kievul insistă că acestea sunt parte a Ucrainei.

Majoritatea țărilor nu recunosc anexarea acestor teritorii. Crimeea este recunoscută ca parte a Rusiei doar de Siria, Coreea de Nord și Nicaragua. În 2014, Adunarea Generală a ONU a declarat anexarea ilegală și a reafirmat statutul Crimeei ca parte a Ucrainei, rezoluția fiind respinsă de 11 state.

Putin a comparat de mai multe ori situația Crimeei cu cea a Kosovo, acuzând Occidentul de „dublu standard” pentru că a recunoscut independența Kosovo în 2008, împotriva voinței Serbiei, dar refuză să recunoască anexarea Crimeei. Rusia s-a opus recunoașterii Kosovo ca stat independent.

 

Citește și: LIVE  Întâlnirea dintre Trump și Putin în Alaska: Liderul rus a ajuns în SUA. Primele declarații ale lui Trump, din avion / update 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Miză cu ego încins în războiul Ucraina-Rusia. Trump își pregătește drumul spre Oslo. Cine ar pierde? Noi toți
15 aug 2025, 17:06
Harta războiului: Ce teritorii ucrainene se află în prezent sub control rusesc
15 aug 2025, 16:40
Cadoul otrăvit pe care Vladimir Putin i-l va înmâna lui Donald Trump în Alaska
15 aug 2025, 15:24
Cum îl așteaptă locuitorii din Alaska pe Putin și ce cred cetățenii ruși despre întâlnirea cu Trump - FOTO/VIDEO
15 aug 2025, 15:18
Accident aviatic în Marea Britanie. Doua avioane s-au ciocnit pe Aeroportul Manchester. "A fost un impact uriaș"
15 aug 2025, 13:17
Lavrov spune că Rusia are o poziție clară la întâlnirea cu Trump din Alaska
15 aug 2025, 12:13
ParintiSiPitici.ro
De ce sunt atât de revoltați profesorii pe măsura creșterii normei didactice? Prof. Petruț Rizea: „Cred că de aici vine indignarea colegilor mei” / VIDEO
14 aug 2025, 19:12
”Vinde” omul de afaceri Trump Ucraina? Să ne uităm pe cifre! Scenariile puse pe masă înainte de întâlnirea cu Putin
15 aug 2025, 10:30
Jeff Bezos, în doliu: „A dat întotdeauna mult mai mult decât a cerut vreodată”. Mesajul emoționant al miliardarului
15 aug 2025, 10:08
Protestele antiguvernamentale din Serbia au degenerat. "Am evitat un scenariu catastrofal"
15 aug 2025, 09:11
Întâlnirea dintre Trump și Putin în Alaska: Liderul rus a ajuns în SUA. Primele declarații ale lui Trump, din avion / update
15 aug 2025, 08:55
Orașul în care s-a oprit Vladimir Putin, înainte de a merge în Alaska
15 aug 2025, 08:44
Ucraina spune că a stabilizat frontul, după străpungerea reuşită de trupele ruse în Doneţk
14 aug 2025, 22:17
Hunter Biden intră în război cu familia Trump și face acuzații „defăimătoare, denigratoare şi incendiare“. Melania îl amenință cu instanța
14 aug 2025, 20:13
25% șanse de eșec: În acest caz, Trump spune că își va vedea de conducerea SUA, sugerând că nu se va mai implica în soluționarea războiului
14 aug 2025, 19:43
Rubio dă din casă și spune ce urmărește să obțină, de fapt, Trump la întâlnirea cu Putin
14 aug 2025, 18:10
Un fermier a găsit 600 de milioane de dolari din banii lui Pablo Escobar îngropați pe terenul său
14 aug 2025, 17:44
La ce oră se vor întâlni Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska, pe 15 august
14 aug 2025, 16:19
Hackerii ruși au atacat un baraj din Europa și au dat drumul la apă
14 aug 2025, 15:53
Român arestat în Italia după ce a amenințat cu un cuțit și a sechestrat două persoane. Ce l-a determinat să recurgă la acest gest
14 aug 2025, 15:47
Cine merge cu Vladimir Putin în Alaska, la întâlnirea cu Donald Trump
14 aug 2025, 15:15
Macron, dezvăluiri despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. Ce le-a transmis Trump liderilor europeni, înainte de întâlnirea cu Putin
14 aug 2025, 14:32
Apa termală exportată sub formă de pudră. Japonia revoluționează faimoasele "onsen"
14 aug 2025, 11:47
Ciocniri violente în Serbia. Mii de protestatari împotriva guvernului se confruntă cu susținătorii puterii (VIDEO)
14 aug 2025, 11:58
Leonardo DiCaprio se simte ca la 32 de ani. Reflecții asupra unei cariere de peste trei decenii
14 aug 2025, 11:35
De ce este Rusia atât de obsedată de Alaska și cu cât a fost vândută SUA acum 158 de ani
14 aug 2025, 11:17
Melania Trump îl amenință pe fiul fostului președinte Biden cu un proces de peste 1 miliard de dolari. Ce afirmații a făcut despre Epstein
14 aug 2025, 10:06
Germania finanțează un pachet de ajutor militar de 500 de milioane destinat Kievului, provenit din SUA
14 aug 2025, 04:37
Donald Tusk, deranjat că Trump a cerut ca Nawrocki, președintele suveranist, să reprezinte Polonia în videoconferința cu principalii lideri europeni
13 aug 2025, 21:37
Trump anunță o posibilă întâlnire în trei cu Putin și Zelenski
13 aug 2025, 21:33
Tusk avertizează că Rusia încearcă să includă în negocierile privind Ucraina și reducerea trupelor americane în Europa
13 aug 2025, 20:28
Ar putea fi Putin arestat în SUA în timpul întâlnirii cu Trump? Oamenii cer arestarea președintelui pentru crime de război
13 aug 2025, 18:40
Macron, Merz și Rutte, primele reacții după discuția cu Trump. Update: Condițiile pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au prezentat președintelui SUA
13 aug 2025, 17:35
Karol Nawrocki a reprezentat Polonia la convorbirea liderilor europeni cu Trump, nu Donald Tusk
13 aug 2025, 17:06
Destinațiile de vacanță cele mai îndrăgite de români, cuprinse de incendii devastatoare. Voluntar: „Seamănă cu apocalipsa”
13 aug 2025, 16:20
De la datorii, la 5.700 de euro pe lună, lucrând doar două-trei ore pe zi. Femeia care a dat lovitura cu ''job-ul'' ei
13 aug 2025, 15:26
Cum a reușit o mamă singură, până acum copleșită de datorii, să ajungă să câștige mii de euro lucrând doar două ore pe zi
13 aug 2025, 15:56
Un bărbat a murit „sufocat” după ce soția sa obeză a căzut peste el
13 aug 2025, 15:19
Un fost majordom regal dezvăluie „cea mai mare îngrijorare” a Familiei Regale în privința lui Harry și Meghan
13 aug 2025, 14:19
Taifunul Podul atinge aproape 200 km/h. O persoană dată dispărută și sute de zboruri anulate în Taiwan/ VIDEO
13 aug 2025, 13:03
Focar de listerioză în Franța. Care sunt simptomele și ce să faci pentru a reduce riscul de infecție
13 aug 2025, 12:23
Zelenski și liderii europeni, întâlnire cu Donald Trump înaintea summitului cu Putin. Detaliile discuției
13 aug 2025, 09:03
Locul din Alaska în care va avea loc întâlnirea istorică dintre Vladimir Putin și Donald Trump - VIDEO
13 aug 2025, 09:08
Zelenski acceptă ridicarea restricțiilor de călătorie în străinătate pentru bărbații de vârstă 18-21 de ani  
13 aug 2025, 08:17
Benjamin Netanyahu: Israelul le va permite locuitorilor din Gaza care fug de război să emigreze
13 aug 2025, 08:06
Incendiu puternic în Grecia. Mii de persoane, nevoite să fugă din calea flăcărilor - FOTO/VIDEO
13 aug 2025, 08:16
Viktor Orban crede că Ucraina a pierdut războiul şi că Trump negociază cu Putin inclusiv viitorul Europei
13 aug 2025, 03:40
Nemții au crezut că văd OZN-uri pe cer, la primele ore ale dimineții. Ce era, de fapt / foto în articol
12 aug 2025, 22:10
Franța, sub cod roșu. Canicula de peste 40°C paralizează transportul și pune spitalele în alertă
12 aug 2025, 21:52
Zelenski avertizează înaintea întâlnirii Trump-Putin: Donbas nu va fi cedat Moscovei
12 aug 2025, 20:52
Tusk spune că Rusia încearcă să rupă relațiile Ucrainei cu Polonia, după ce un ucrainean a fluturat un steag naționalist controversat la un concert din Varșovia
12 aug 2025, 20:36
Trupele urcrainene care luptă contra Rusiei resping cedările teritoriale: Să le dai cui? Să le dai pentru ce? / Reuters
12 aug 2025, 19:36
Cele mai noi știri
acum 4 minute
Ce se întâmplă cu corpul tău dacă nu mănânci nimic timp de trei zile
acum 13 minute
Locuitorii unei capitale europene, îndemnaţi să reducă timpul petrecut la duş după maximele termice din această vară: "Fiecare picătură contează"
acum 37 de minute
Miză cu ego încins în războiul Ucraina-Rusia. Trump își pregătește drumul spre Oslo. Cine ar pierde? Noi toți
acum 50 de minute
Vacanțe ieftine în 2025: Wizz Air deschide 15 destinații noi din România
acum 1 ora 3 minute
Harta războiului: Ce teritorii ucrainene se află în prezent sub control rusesc
acum 1 ora 11 minute
Speculații în lanț după apariția surpriză a lui Nicușor Dan la Sâmbăta de Sus, de Adormirea Maicii Domnului
acum 1 ora 51 minute
Alerte de fenomene extreme imediate: Furtuni în mai multe județe - 15 august/ Grindină și vânt puternic
acum 2 ore 5 minute
Icre negre, bani murdari și mafia sturionilor din Dunăre – Cristina Munteanu, WWF România - VIDEO
Cele mai citite știri
pe 14 August 2025
Un fermier a găsit 600 de milioane de dolari din banii lui Pablo Escobar îngropați pe terenul său
pe 14 August 2025
”A ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”. Sfârșit tragic pentru o profesoară după ce a rămas fără post
pe 14 August 2025
Nicușor Dan a semnat. Cine-i ia locul în Guvern lui Anastasiu
pe 14 August 2025
Spunem vineri „La mulți ani”, de Adormirea Maicii Domnului? Părintele Vasile Ioana vine cu răspunsul
pe 14 August 2025
Cea mai accesibilă destinație exotică pentru români: Sunt tot timpul între 28 și 34 de grade. Mulți ghizi știu deja limba română aici
Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel