În Bucureşti, "s-a mers pe ideea de plăcintă". Explicaţia unui urbanist cu sectoarele. "Sectorul 5 are şi un mare ghinion"

"În perioada comunistă au fost nişte oameni care au gândit ceva bine. În sens comunist, dar bine. Cartiere dormitor, oamenii să meargă şi pe jos, dar şi cu RATB. Uite, mi-a explicat un urbanist cu sectoarele. Pentru că Bucureştiul era dezechilibrat. S-a mers pe ideea de plăcintă, în care toată lumea să aibă părţi bune şi părţi proaste. Ăsta e motivul pentru care Sectorul 5 are Ferentariul, da? Rahova. Dar are şi Opera, Universitatea Bucureşti, Palatul Cotroceni. Sunt echilibrate lucrurile", a punctat sociologul Alfred Bulai.

"Are şi un ghinion mare Sectorul 5. Eu am mai spus-o. Are cele mai multe instituţii publice care nu plătesc impozite locale. Parlament, Procuratură, Ministere, Poliţie Locală", a intervenit Val Vâlcu.

"Bine, Ferentari nu e departe de Casa Poporului. Dacă vrea cineva să vândă apartament pe acolo poate să zică asta, că e la doi paşi de Casa Poporului", a mai spus şi Bulai.

"Da, momentan asta e problema. Că aşa numiţii bugetari nu plătesc taxe locale. Dacă ai ghinion să fie în Sectorul tău... Avea sens, cumva. Să nu mutăm banii dintr-un buzunar în altul", a precizat Val Vâlcu.

"Dimpotrivă, dacă eu plătesc impozit şi ăla e bugetul meu, poate mă gândesc să mai reduc din spaţiu, că nu am nevoie de atâta spaţiu", a continuat Alfred Bulai.

"Eh vezi? Ieri observam, şi să mă lase edilii, ăştia preocupaţi de Capitală, ce se lăfăie în faţa Casei Poporului, Palatului Parlamentului, cel mai important obiectiv turistic al ţării. Ce crezi că este? Poliţia Locală Bucureşti. Dom'le, deci mută Poliţia aia Locală. Fă-i un sediu nou şi lasă spaţiul unui hotel, unui restaurant. Erau nişte turişti străini, făceau poză spânzuraţi, erau şi nişte garduri, o fi fost vreo acţiune în mijlocul Pieţei Constituţiei. Se cocoţaseră pe gard să facă o poză cu Casa Poporului", a punctat jurnalistul.

"Gândeşte-te că în faţa Casei Poporului este cea mai mare deschidere reală, gen piaţă. E un spaţiu care nu e încărcat simbolic, deci acolo puteai face un monument frumos de 20-30 de metri înălţime, ca să vină lumea, să vadă celebrul monument, să ai o încărcătură simbolică. Acolo se mai fac spectacole de Revelion în cel mai bun caz. Acolo intră jumătate de milion de oameni în cel mai bun caz. Ideea e să faci ceva acolo. Nu are sens să fie folosit ca parcare", a mai spus şi Bulai.

VEZI MAI MULTE ÎN VIDEO:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News