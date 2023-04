IMM Invest, instrument pentru creșterea multiplicării în Economie. Nancu (FNGCIMM): BNR, vrem, nu vrem, are o politică de prudențialitate foarte bună / video

IMM Invest este cel mai accesat program de întreprinderile mici și mijlocii, iar anul acesta a venit cu noi facilități pentru mediul de afaceri românesc. Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM, a explicat care a fost aportul IMM Invest în economie și de ce este necesară aducea acestor instrumente financiare de stimulare economică:

„După 3 ani de IMM Invest, cifrele arată foarte bine. Avem o rată de neplată de 0,15, ceea ce este mai mic decât la Programul Prima Casă. Pe IMM Invest, la 70.000 de firme am avut 175 de plăți, care plăți nu s-au dat din datoria publică - orice plată a unei garanții revine la datoria publică. În momentul în care se aprobă o astfel de garanție, se constituie capitalul de risc al programului. Cele 70.000 de IMM-uri au plătit un comision de 0,15%, care este comisionul de risc. Din acel comision de risc se vor face plăți.

Niciodată garanția nu a intrat în datoria publică. Acest lucru arată sănătatea acestor instrumente financiare, fiindcă ele nu produc deficit și nu produc datorie publică. Singura entitate care poate supraveghea cheltuirea acestor bani este doar o instituție financiar-bancară. Ați văzut în România vreo bancă intrată în faliment? Eu nu am văzut! Banca Națională a României, vrem, nu vrem - să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului -, are o politică de macroprudențialitate foarte bună. Vedem la Fondul de Garantare, unde este sub supravegherea BNR și unde în 4 ani avem o rată de neplată de 0,15%. E insignifiant!

Trebuie să gândim și să vedem cum creăm efecte multiplicatoare în economie. Am văzut efectul de multiplicare la IMM Invest, care a fost de 1 la 22. Statul a venit cu 300 de milioane plata de dobândă, iar cele 26.000 de IMM-uri au întors, prin taxe, impozite și contribuții, la buget suma de 12 miliarde de lei“, a punctat Dumitru Nancu, directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN (FNGCIMM. S.A. – IFN).

