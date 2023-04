Școala Altfel la FNGCIMM. Dumitru Nancu: Educația financiară trebuie să intre în materia obligatorie / video

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM, a fost întrebat despre Programul Școala Altfel care s-a desfășurat anul acesta și la Fondul Național de Garantare.

„FNGCIMM a fost, în data de 5 aprilie, gazda unui eveniment inedit, în cadrul Programului Școala Altfel. Mai mulți elevi au vizitat instituția și au învățat și despre finanțarea și managementul unei firme. Cum au receptat copiii aceste informații?“, a întrebat jurnalista Dana Mihai.

„A fost pentru prima dată când am vrut să intrăm în acest program, Școala Altfel. Chiar împreună cu colegii mei de la comunicare lucrăm la un material pe Educație Financiară. Vrem să facem o legătură cu ceea ce face deja Banca Națională a României. BNR-ul cred că de vreo 3 ani organizează acest eveniment pe educație financiară și, de ce nu, la anul vom repeta acest eveniment.

El a constat în prezentarea instrumentelor financiare pe înțelesul copiilor. Am vorbit mai mult de prima mașină, prima casă, elemente pe care copiii le cunosc, fiind vorba de copii de gimnaziu. A fost un eveniment plăcut și au avut și întrebări foarte pertinente.

Noile generații sunt mai curioase. Eu am fost și unul dintre adepții ca educația financiară să intre în materia obligatorie. Mai ales la gimnaziu trebuie să avem această materie. Eu am fost foarte impresionat de niște lucruri pe care copiii deja le știau. Eu am întrebat în ce monede își țin băncile naționale rezervele. Cineva a răspuns că nu își țin în monede, ci în aur, ceea ce e adevărat. E clar că au 'Școala de acasă', cum numesc eu Google-ul, care oferă informația. Nu mai sunt generațiile care căutau în bibliotecă să scrie o lucrare de licență. Ei au acces mult mai facil și se vede foarte clar că este nevoie de educație financiară pe băncile școlii“, a spus, la DC News, Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Eveniment în premieră în România. Nancu (FNGCIMM): În sediul Guvernului vor veni bancheri din 48 de țări / video

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News