Imaginile dezastrului de la Salina Praid. S-a format o celulă de criză pentru reducerea impactului asupra comunității locale / video+foto

Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Bíró Barna-Botond, a anunţat, miercuri, crearea unei celule de criză pentru reducerea impactului situaţiei de la Praid asupra comunităţii, a turismului local şi regional, în contextul în care peste 80% din economia localităţii se bazează pe turism, scrie Agerpres.



Potrivit unui comunicat transmis de Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Harghita, Bíró Barna-Botond consideră că situaţia critică apărută la Praid, în urma infiltrării masive în mina de sare a apei din pârâul Corund impune acţiuni ferme şi coordonate pe două direcţii, tehnică şi turistică.



"Potrivit preşedintelui, prima direcţie ţine de responsabilitatea şi competenţa Societăţii Naţionale a Sării, Salrom SA şi a Administraţiei Naţionale 'Apele Române', pentru analizarea măsurilor ce se impun, astfel încât autorităţile locale şi instituţiile naţionale implicate să poată acţiona prompt şi eficient. Obiectivul imediat este reluarea activităţii de exploatare a sării în condiţii optime şi redeschiderea în condiţii de siguranţă a Salinei Praid pentru turişti. Aceste măsuri nu pot fi implementate până când condiţiile meteorologice nu se stabilizează, iar specialiştii pot evalua în mod profesionist impactul acumulării de apă şi pot propune solutţi tehnice viabile pentru stoparea efectelor negative", se arată în comunicatul menţionat.

Mai jos, puteți vedea imagini cu apa care se scurge în interiorul Salinei Praid cu un debit care nu a mai putut fi controlat începând cu ziua de ieri. Prefectul a declarat că s-a pierdut lupta cu natura şi a dat asigurări că oamenii din zonă nu sunt şi nu vor fi singuri în această bătălie. De asemenea, el a spus că ar dura destul de mult timp ca apa să dizolve atâta sare încât să se pună probleme de stabilitate.

Impact asupra comunității și turismului de la Praid





De asemenea, potrivit preşedintelui CJ Harghita, a doua direcţie, "şi cea mai urgentă în momentul de faţă", este legată de impactul pe care închiderea temporară a salinei îl are asupra comunităţii, turismului local şi regional.



"Este vital să prevenim o posibilă situaţie în care turiştii să-şi anuleze rezervările sau să evite complet Ţinutul Sării, comuna Praid şi chiar întreaga zonă a judeţului Harghita. În acest context, am iniţiat o celulă de criză turistică, coordonată de Szabó Károly, directorul ADI Harghita, în care am apelat la specialişti şi parteneri strategici, Fazakas Szabolcs, creatorul parcului Mini Transilvania; Trucza Adorján, fondatorul Taste of Transylvania şi expertul în marketing turistic Răzvan Pascu, ambasadorul turistic al judeţului Harghita. Le-am solicitat acestor profesionişti să vină cu propuneri creative, concrete şi eficiente privind direcţiile de acţiune, tipurile de campanii de promovare care trebuie dezvoltate şi modul în care putem comunica, eficient şi empatic mesajul că Praid rămâne o destinaţie turistică valoroasă, chiar şi în absenţa temporară a posibilităţii de a intra în salină", a declarat preşedintele CJ Harghita, citat în comunicatul de presă.



Potrivit sursei citate, în această săptămână, specialiştii menţionaţi se vor întâlni cu antreprenorii locali din Praid pentru a asculta opinia comunităţii şi pentru a înţelege realităţile din teren.



În urma acestor consultări, se aşteaptă o propunere concretă pe baza căreia să poată fi lansat un apel turistic la nivel naţional, precum şi solicitări de sprijin financiar şi logistic către Guvernul României şi Guvernul Ungariei, prin canalele oficiale, se menţionează în comunicat.



"Este esenţial să demonstrăm că Praid are mult mai multe de oferit decât mina de sare. Chiar şi în aceste condiţii dificile, există zeci de motive pentru care merită să vizitezi această zonă, de la gastronomia locală, peisajele spectaculoase, tradiţiile vii şi până la activităţi de agrement alternative. Turismul este esenţial pentru Praid, peste 80% din economie se bazează pe acest sector. De aceea, misiunea noastră este să sprijinim toţi operatorii economici locali - pensiuni, restaurante, producători locali, meşteşugari, pentru a evita falimentul şi pierderea locurilor de muncă", a subliniat Bíró Barna-Botond.



Acesta le-a mulţumit tuturor celor care au răspuns prompt acestui apel, apreciind că "solidaritatea este vie şi funcţională".



"Mă angajez, ca preşedinte al Consiliului Judeţean Harghita, să asigur toate resursele necesare pentru implementarea planului de acţiune rezultat din această mobilizare. Totodată, duminică (1 iunie - n.red.), la ora 18:00, voi fi prezent, împreună cu senatorul Antal Lóránt, la Căminul Cultural din Praid, unde vom avea o întâlnire cu comunitatea locală. Este important să ascultăm nevoile reale ale oamenilor şi să discutăm deschis despre oportunităţile şi limitele momentului. Situaţia este una extrem de dificilă, dar cred cu tarie că, prin colaborare, încredere şi acţiune coordonată, vom depăşi această criză", a mai declarat preşedintele CJ, citat în comunicatul instituţiei pe care o conduce.

Stare de alertă în comuna Praid





Problemele la Salina Praid au apărut pe 5 mai, în contextul precipitaţiilor abundente care au determinat creşterea nivelului pârâului Corund şi infiltrarea apei în salină.



Accesul turiştilor în subteran a fost suspendat şi Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Praid a declarat stare de alertă în localitate.



În ciuda lucrărilor de amenajare efectuate, autorităţile au anunţat, marţi, că geotextilul folosit pentru drenaj s-a deteriorat, din cauza debitului ridicat al pârâului Corund, astfel încât apa a reînceput să intre în mină cu un debit care nu poate fi controlat.



Judeţul Harghita se află sub o avertizare meteo de cod portocaliu, până în data de 29 mai fiind prognozate ploi însemnate, averse torenţiale de până la 60 l/mp şi vânt care poate ajunge, izolat, la 80-90 km/h.



De asemenea, au fost emise mai multe coduri hidrologice, inclusiv un cod roşu, fiind prevăzute, până în data de 29 mai, scurgeri de pe versanţi, viituri şi depăşirea cotelor de apărare pe râurile Trotuş, Olt, Homorod şi Târnave.

