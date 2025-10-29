Îl mai știți pe Marian, pompierul erou de la explozia din Mihăilești? Ce s-a întâmplat cu el

Eroul de atunci are nevoie de noi. În acea dimineaţă, când un TIR încărcat cu azotat de amoniu s-a răsturnat şi explodat, Marian şi-a riscat viaţa pentru a interveni, iar suflul deflagraţiei i-a curmat un picior. Acum și noi putem să-l ajutăm.

Doar 20.000 de euro. Se pot strânge ușor cu o mică donație

Marian Simi-Ilie avea 21 de ani când şi-a pierdut un picior în tragicul accident de la Mihăileşti.

Astăzi, are nevoie de ajutorul nostru: proteza actuală, achiziționată prin sprijinul unei fundaţii, trebuie înlocuită cu una performantă, adaptată nevoilor sale. Costul unei proteze moderne este de ordinul zeci de mii de euro (peste 20.000 euro), sumă mult peste ceea ce poate acoperi Marian împreună cu familia, colegii și apropiații săi.

De atunci, viaţa i-a fost schimbată complet. Cu toate acestea, nu a renunţat — s-a alăturat echipei de la ISU Buzău, a lucrat şi continuă să lupte în slujba comunității.

Orice contribuţie contează pentru că împreună putem să-i redăm lui Marian mobilitatea, demnitatea şi şansa la o viaţă mai aproape de normal.

Date de donaţie:



Cont:

RO94BRDE100SV27353631000



Pe numele:

Ilie Marian-Simi

(La momentul redactării articolului suma strânsă este modestă — şi este nevoie de mult mai mult pentru a acoperi costul protezei.)

Vă rugăm să distribuiţi acest apel prietenilor, colegilor, pe reţelele sociale — fiecare share poate face diferenţa.

Mulţumim pentru generozitate şi pentru că nu uităm eroii care s-au jertfit pentru toţi noi”, au transmis prietenii lui Ilie Marian-Simi.

Ilie Marian-Simi abia își primise botezul ca pompier și lucra ca servant pe una dintre autospeciale, când o forță uriașă l-a aruncat câțiva metri în aer, proiectându-l pe șosea. Tot ce își mai amintește este strigătul unui coleg care l-a îndemnat să fugă ca să se salveze, apoi întunericul. Șapte dintre camarazii săi și-au pierdut viața în acea clipă, iar el a supraviețuit, un noroc amar, căci explozia l-a lăsat fără un picior.

Pe 24 mai 2004, în comuna Mihăilești, județul Buzău, România, un autocamion încărcat cu azotat de amoniu s-a răsturnat și a luat foc. O oră mai târziu, acesta a explodat, ucigând 18 persoane și rănind alte 13.