€ 5.0844
|
$ 4.3591
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 08:19 29 Oct 2025

Îl mai știți pe Marian, pompierul erou de la explozia din Mihăilești? Ce s-a întâmplat cu el
Autor: Anca Murgoci

Îl mai știți pe Marian, pompierul erou de la explozia din Mihăilești? Ce s-a întâmplat cu el
 

Îl mai știți pe Marian Simi Ilie? Este pompierul erou de la tragedia de la Mihăilești (24 mai 2004).

Eroul de atunci are nevoie de noi.  În acea dimineaţă, când un TIR încărcat cu azotat de amoniu s-a răsturnat şi explodat, Marian şi-a riscat viaţa pentru a interveni, iar suflul deflagraţiei i-a curmat un picior. Acum și noi putem să-l ajutăm.

Doar 20.000 de euro. Se pot strânge ușor cu o mică donație

Marian Simi-Ilie avea 21 de ani când şi-a pierdut un picior în tragicul accident de la Mihăileşti. 

Astăzi, are nevoie de ajutorul nostru: proteza actuală, achiziționată prin sprijinul unei fundaţii, trebuie înlocuită cu una performantă, adaptată nevoilor sale. Costul unei proteze moderne este de ordinul zeci de mii de euro (peste 20.000 euro), sumă mult peste ceea ce poate acoperi Marian împreună cu familia, colegii și apropiații săi. 

„Vă rugăm să vă alăturaţi într-un gest de solidaritate pentru colegul şi prietenul nostru, pompier erou de la tragedia de la Mihăilești (24 mai 2004) — Marian Simi Ilie. În acea dimineaţă, când un TIR încărcat cu azotat de amoniu s-a răsturnat şi explodat, Marian şi-a riscat viaţa pentru a interveni, iar suflul deflagraţiei i-a curmat un picior. 

De atunci, viaţa i-a fost schimbată complet. Cu toate acestea, nu a renunţat — s-a alăturat echipei de la ISU Buzău, a lucrat şi continuă să lupte în slujba comunității. 

Astăzi, are nevoie de ajutorul nostru: proteza actuală — achiziționată prin sprijinul unei fundaţii — trebuie înlocuită cu una performantă, adaptată nevoilor sale. Costul unei proteze moderne este de ordinul zeci de mii de euro (peste 20000€), sumă mult peste ceea ce poate acoperi Marian împreună cu familia, colegii și apropiații săi. 

Orice contribuţie contează pentru că împreună putem să-i redăm lui Marian mobilitatea, demnitatea şi şansa la o viaţă mai aproape de normal.

Date de donaţie:


Cont:

RO94BRDE100SV27353631000


Pe numele:

Ilie Marian-Simi

(La momentul redactării articolului suma strânsă este modestă — şi este nevoie de mult mai mult pentru a acoperi costul protezei.)

Vă rugăm să distribuiţi acest apel prietenilor, colegilor, pe reţelele sociale — fiecare share poate face diferenţa.

Mulţumim pentru generozitate şi pentru că nu uităm eroii care s-au jertfit pentru toţi noi”, au transmis prietenii lui Ilie Marian-Simi.

Ilie Marian-Simi abia își primise botezul ca pompier și lucra ca servant pe una dintre autospeciale, când o forță uriașă l-a aruncat câțiva metri în aer, proiectându-l pe șosea. Tot ce își mai amintește este strigătul unui coleg care l-a îndemnat să fugă ca să se salveze, apoi întunericul. Șapte dintre camarazii săi și-au pierdut viața în acea clipă, iar el a supraviețuit, un noroc amar, căci explozia l-a lăsat fără un picior.

Pe 24 mai 2004, în comuna Mihăilești, județul Buzău, România, un autocamion încărcat cu azotat de amoniu s-a răsturnat și a luat foc. O oră mai târziu, acesta a explodat, ucigând 18 persoane și rănind alte 13.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

explozie mihailesti
pompier mihailesti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Chirieac, după anunțul retragerii trupelor SUA: Politica anti-Trump a reziștilor ne-a adus aici. Vestea e cumplită, înspăimântătoare!
Publicat acum 25 minute
Protest la Guvern! Mii de oamenii au ieșit în stradă
Publicat acum 28 minute
(P) ILFOV | „Călătorind prin lume”, spectacol de excepție în Buftea
Publicat acum 56 minute
Pas uriaș în lupta cu cancerul pancreatic: un test respirator ar putea depista boala din timp
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Moșteanu, blocat după ce SUA au decis redimensionarea trupelor americane în România. „Dumnezeule...” / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Oct 2025
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 27 Oct 2025
Nou-născut aruncat de la etajul 4 de către sora de 5 ani, posibil din gelozie
Publicat pe 27 Oct 2025
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat pe 28 Oct 2025
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 27 Oct 2025
Gabriela Firea, marea absentă de la Catedrala Națională. Victor Ciutacu: E cea mai mare mizerie posibilă/ Reacțiile oamenilor
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close