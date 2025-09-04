ÎCCJ sesizează CCR pe reforma pensiilor speciale

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a sesizat joi, 4 septembrie, Curtea Constituțională a României (CCR) în legătură cu neconstituționalitatea legii care modifică sistemul de pensii speciale pentru judecători și procurori pentru care Guvernul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea, potrivit Realitatea Plus.

Legea prevede că pensia magistraților nu va putea să fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat, față de 80% din ultimul salariu brut încasat, cum este în prezent.

De asemenea, pentru a intra la pensie, magistrații vor trebui să aibă 35 de ani vechime, în condițiile în care în prezent se pot pensiona dacă au o vechime de 25 de ani.

Vârsta de pensionare ar urma să crească treptat la 65 de ani.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) s-a reunit joi cu secțiile unite ale magistraților care au precizat că 8 articole din actul normativ nu sunt constituționale.

Care sunt motivele invocate de Înalta Curte de Casație și Justiție

- Legea este neconstituțională în ansamblul său întrucât nesocotește flagrant exigențele constituționale referitoare la principiul securității juridice și al încrederii legitime, precum și la interzicerea discriminării, corelate cu principiul independenței justiției, în componenta sa instituțională, contrar art. 1 alin. (3) și (5), art. 16 și art. 124 alin. (3) din Constituția României

- Legea încalcă art. 114 din Constituție cu referire la condițiile în care Guvernul își poate angaja răspunderea asupra unui proiect de lege

- Încălcarea dispozițiilor art. 1 alin. (5) din Constituție privind principiul legalității

- Încălcarea prevederilor art. 1 alin. (3) și alin. (5) din Constituție prin raportare la prevederile art. 124 alin. (3) și ale art.147 (4) sub aspectul nesocotirii principiului securității raporturilor juridice și principiului independenței justiției

- Încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituție prin raportare la art. 1 alin. (3) și (5) și art. 124 din Constituție. Modalitatea de actualizare a pensiei de serviciu în funcție de indicele de inflație

- Încălcarea dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Constituție privind principiul egalității în drepturi

- Încălcarea dispozițiilor art. 124 din Constituție privind independența justiției coroborat cu art. 147 alin. (2) și art.148 (2) și (4) privind obligativitatea deciziilor Curții Constituționale

- Încălcarea principiului neretroactivității prevăzut de art. 15 alin. (2) prin raportare la art. 124 alin. (3) și la art. 1 alin. (5) din Constituție

Documentul ÎCCJ poate fi accesat AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News