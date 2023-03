Ibrahimovic se simte ca un 'tată' la selecţionata Suediei, în vederea pregătirilor pentru EURO 2024

Jucătorul echipei italiene AC Milan a revenit recent pe gazon după o accidentare la genunchi în urma căreia a fost indisponibil o lungă perioadă.



"Am stat departe timp de 14 luni, în care doar am suferit (din cauza leziunii). Acum m-am întors şi mă simt bine. Joc cu bucurie şi fără durere. Vom vedea cât durează, dar este distractiv să fii aici. Mă simt ca un tată al acestei echipe", a spus Ibrahimovic în cursul conferinţei de presă organizată de naţionala ţării sale.



AC Milan a anunţat, la sfârşitul lunii mai, că Ibrahimovic, care a jucat cu dureri pentru a-şi ajuta echipa să cucerească titlul în Serie A, a fost supus unei operaţii la genunchiul stâng cu probleme, însă atacantul a dezvăluit marţi că a avut, în realitate, nevoie de trei intervenţii chirurgicale şi că procesul de recuperare a fost unul extrem de dificil.



"Adevărul este că am avut trei operaţii, nu una. Problema a fost că feedback-ul nu a fost pozitiv. Ei au încercat să înainteze, dar apoi au fost doi paşi înapoi. Nu am văzut niciun moment o lumină care să-mi dea energie, care să-mi dea răspunsuri că ceea ce făceam e bun. Dar apoi s-a întâmplat ceva şi am ieşit dintr-o cameră întunecată şi totul a devenit luminos şi pozitiv. A fost greu, dar am avut multă răbdare", a povestit el în aceeaşi conferinţe de presă, conform DPA.



"Ibra" simte acum că îşi poate ajuta selecţionata naţională, atât pe teren, cât şi în afara acestuia, şi că la vârsta lui nu ar trebui să se gândească la viitor, ci la prezent, motiv pentru care nu vrea să se pronunţe dacă se vede la următorul Campionat European.



"Ieri le-am spus colegilor mei: 'Cu siguranţă vă întrebaţi ce caut aici, sigur credeţi că sunt nebun'. Dar le-am mai spus: 'Aşteptaţi până se apropie sfârşitul, atunci veţi înţelege de fac', a spus Ibrahimovic, care a recunoscut că a avut o oarecare "panică" la gândul că şi-ar putea încheia cariera, după accidentarea la genunchi.



Zlatan Ibrahimovic s-a retras din selecţionata Suediei la sfârşitul EURO 2016, dar a revenit cinci ani mai târziu, deşi accidentările l-au împiedicat să participe la EURO 2020 şi la primele meciuri din preliminariile Cupei Mondiale 2022. Cel mai bun marcator din toate timpurile al naţionalei suedeze a participat la etapa finală a calificărilor, însă Suedia a fost eliminată în play-off de Polonia.



Suedia, care se află în Grupa F a preliminariilor EURO 2024, va înfrunta vineri Belgia, pe Friends Arena din Stockholm, urmând ca trei zile mai târziu să primească vizita Azerbaidjanului, pe acelaşi stadion.



Ibrahimovic a devenit cel mai vârstnic marcator din istoria Seriei A sâmbătă, când a înscris din penalty pentru AC Milan în partida cu Udinese, scrie Agerpres.

