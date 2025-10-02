Iată testele grele pentru cei care vor să fie militari! Dar atenție: NU sunt cele pentru voluntarii de 4 luni

Constă în evaluări şi examinări specifice care indică dacă şi în ce măsură un candidat poate face faţă cerinţelor profesiei militare şi mediului militar.

Scopul principal al testării nivelului capacităţii motrice a candidaţilor îl consituie identificarea candidaţilor care au capacitatea motrică necesară unei evoluţii individuale corespunzătoare pe timpul procesului instructiv-educativ.



Probele și baremele din cadrul testului sunt identice indiferent de gen.



La proba de alergare pe distanţa de 1000 metri, respectiv 2000 metri, participă numai candidaţii care au fost declaraţi „ADMIS” la traseul utilitar-aplicativ.

Atenție: Programul de pregătire militară voluntară (cele 4 luni) este unul NOU, introdus prin proiectul de lege aflat acum la Guvern. Pentru acesta, Ministerul Apărării (MApN) va stabili procedura de selecție, dar încă nu există publicate oficial baremele detaliate.

Ce vedeți în rândurile de mai jos (traseu utilitar-aplicativ, alergare 1000/2000 m, flotări, sărituri etc.) face parte din normele generale de testare a capacității motrice pentru:

admiterea în liceele militare, școlile de subofițeri/ofițeri,

sau pentru candidații la soldați și gradați profesioniști (armata pe contract).

Traseul utilitar-aplicativ se desfăşoară în sală sau în aer liber, are o lungime de 90 metri şi cuprinde următoarele elemente:

a) sărituri în lungime de pe loc; b) aruncarea mingilor la ţintă; c) flotări; d) deplasare în echilibru; e) rostogoliri înainte din ghemuit în ghemuit; f) escaladare obstacol; g) sărituri pe spaţii marcate; h) târâre; i) ridicare şi transport de greutăţi; j) alergare pe distanţa de 25 metri.