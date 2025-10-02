Iată testele grele pentru cei care vor să fie militari! Dar atenție: NU sunt cele pentru voluntarii de 4 luni

Selecţia pentru profesia militară vizează potenţialul candidaţilor, capacitatea lor de a progresa, de a-şi dezvolta abilităţile.
Constă în evaluări şi examinări specifice care indică dacă şi în ce măsură un candidat poate face faţă cerinţelor profesiei militare şi mediului militar.
Scopul principal al testării nivelului capacităţii motrice a candidaţilor îl consituie identificarea candidaţilor care au capacitatea motrică necesară unei evoluţii individuale corespunzătoare pe timpul procesului instructiv-educativ.
Probele și baremele din cadrul testului sunt identice indiferent de gen.
La proba de alergare pe distanţa de 1000 metri, respectiv 2000 metri, participă numai candidaţii care au fost declaraţi „ADMIS” la traseul utilitar-aplicativ.
Atenție: Programul de pregătire militară voluntară (cele 4 luni) este unul NOU, introdus prin proiectul de lege aflat acum la Guvern. Pentru acesta, Ministerul Apărării (MApN) va stabili procedura de selecție, dar încă nu există publicate oficial baremele detaliate.
Ce vedeți în rândurile de mai jos (traseu utilitar-aplicativ, alergare 1000/2000 m, flotări, sărituri etc.) face parte din normele generale de testare a capacității motrice pentru:
admiterea în liceele militare, școlile de subofițeri/ofițeri,
sau pentru candidații la soldați și gradați profesioniști (armata pe contract).
Traseul utilitar-aplicativ se desfăşoară în sală sau în aer liber, are o lungime de 90 metri şi cuprinde următoarele elemente:
De la linia de start, se execută două sărituri în lungime de pe loc succesive cu desprindere de pe ambele picioare şi aterizare pe ambele picioare. Lungimea cumulată a celor două sărituri trebuie să fie de minimum 3,30 metri pentru candidaţii de la unităţile de învăţământ liceal militar, respectiv de minimum 3,80 metri pentru celelalte categorii de candidaţi. Pentru neîndeplinirea baremului, candidații sunt penalizați cu 2 secunde pentru fiecare 10 centimetri neîndepliniţi din baremul minimal al lungimii cumulate a celor două sărituri.
Se utilizează 4 mingi diferite (oină, handbal, volei, baschet) iar ca ţintă, o poartă de handbal dispusă perpendicular pe direcţia de aruncare la distanţa de 20 metri. Se aruncă pe rând cele patru mingi, prin tipul de aruncare - azvârlire cu o mână pe deasupra umărului. O aruncare este considerată corectă atunci când mingea intră în poartă sau atinge una din barele porţii, cu condiţia să nu fi atins solul prima oară la o distanţă mai mică de 7 metri faţă de linia de aruncare. Pentru fiecare aruncare incorectă candidații sunt penalizați cu 2 secunde.
Numărul minim de flotări - 6 din maximum 12, pentru candidaţii pentru unităţile de învăţământ liceal militar şi 8 din maximum 14, pentru celelalte categorii de candidaţi. Flotările se execută din poziția sprijin înainte culcat facial (cu fața în jos) pe palme şi pe vârfurile picioarelor, întregul corp fiind întins, braţele întinse. O flotare este considerată corectă atunci când prin îndoirea braţelor se formează un unghi de 90 de grade la nivelul coatelor, fără a sprijini pe sol altă parte a corpului decât cele menţionate anterior, apoi se întind coatele ajungând în poziţia iniţială de sprijin culcat facial pe palme. În cazul în care candidaţii nu execută numărul minim de repetări, aceştia sunt opriţi de către evaluator să parcurgă celelalte elemente ale traseului utilitar-aplicativ şi sunt declaraţi „RESPINS”. Pentru fiecare flotare neexecutată candidaţii de la ambele categorii sunt penalizaţi cu 3 secunde.
Elementul este constituit din doi cai de gimnastică înalţi de aproximativ un metru, aşezaţi transversal pe direcţia de deplasare şi trei bănci de gimnastică. Două bănci, cu partea lată în sus, se aşează cu un capăt pe sol şi cu celălalt pe câte un cal/capră, iar cea de-a treia se aşează orizontal, cu latura îngustă în sus, având fiecare capăt pe câte un cal/capră de gimnastică. Candidaţii urcă pe prima bancă aşezată înclinat, se deplasează în echilibru pe banca orizontală şi coboară pe cea de-a treia, aşezată înclinat. Pentru a parcurge în întregime elementul, candidaţii au dreptul să repete execuţia de maxim trei ori. În cazul în care candidaţii nu execută elementul din maxim trei încercări, aceştia sunt opriţi de către evaluator să parcurgă celelalte elemente ale traseului utilitar-aplicativ şi sunt declaraţi „RESPINS”.
Se execută din poziţia sprijin ghemuit pe palme, două rostogoliri înainte din ghemuit în ghemuit, consecutive. În caz de nereuşită, candidaţii sunt opriţi de către evaluator să parcurgă celelalte elemente ale traseului utilitar-aplicativ şi sunt declaraţi „RESPINS”.
Elementul este constituit dintr-un cal sau ladă de gimnastică cu înălţimea de aproximativ 1,30 metri, aşezat transversal pe direcţia de deplasare. Candidaţii execută escaladarea obstacolului printr-un procedeu la alegere. Pentru a escalada obstacolul, candidaţii au dreptul să repete execuţia de maximum 3 ori. În caz de nereuşită, candidaţii sunt opriţi de către evaluator să parcurgă celelalte elemente ale traseului utilitar - aplicativ şi sunt declaraţi „RESPINS”.
Elementul este constituit din nouă pătrate cu latura de un metru, aşezate aleatoriu şi grupate în cadrul unui pătrat mai mare. Candidaţii execută sărituri pe aceste pătrate, respectând ordinea crescătoare de la 1 până la 9 cu desprindere de pe ambele picioare şi aterizare pe ambele picioare, în interiorul pătratelor. Pentru fiecare săritură incorectă candidații sunt penalizați cu 2 secunde.
Elementul este constituit dintr-un obstacol reprezentat de un cadru metalic lung de 3 metri, lat de 1,20 metri şi înalt de 0,60 metri. Candidaţii execută târârea pe sub obstacolul constituit. Candidaţii care nu execută târârea pe sub obstacol constituit sunt declaraţi „RESPINS”.
Elementul este constituit din 5 jaloane dispuse la o distanţă de aproximativ 2 metri unul de celălalt, în zig-zag, şi o minge medicinală de 5 kilograme pentru candidaţii la unităţile de învăţământ liceal militar, respectiv 2 mingi medicinale de 5 kilograme fiecare pentru celelalte categorii de candidaţi. Candidaţii ridică mingea/mingile de pe sol şi o/le transportă printre jaloane pe traseul prezentat de evaluator, urmând să o/le arunce pe sol, după depăşirea ultimului jalon. Pentru fiecare jalon neocolit candidații sunt penalizați cu 2 secunde.
Candidații execută alergare pe distanța de 25 metri, trecând linia de sosire marcată vizibil pe sol, moment în care se oprește cronometrul.
Candidaţii de la unităţile de învăţământ liceal militar execută alergarea pe distanţa de 1000 metri, baremul pentru a fi ADMIS fiind de 4 minute şi 30 secunde. Celelalte categorii de candidaţi efectuează alergarea pe distanţa de 2000 metri, baremul pentru a fi ADMIS fiind de 10 minute.
Candidaţii la programele de instruire destinate formării soldaţilor şi gradaţilor profesionişti sunt declaraţi „ADMIS” dacă îndeplinesc la fiecare probă, baremele pentru care se acordă cel puţin un punct, respectiv 1 minut şi 50 secunde la traseul utilitar-aplicativ şi 10 minute 30 sec la alergarea pe distanţa de 2000 metri. Pentru aceşti candidaţi, timpii realizaţi la fiecare probă se transformă în puncte, punctajul final reprezentând media aritmetică a punctelor obţinute la traseul utilitar-aplicativ şi alergarea pe distanţa de 2000 metri.
Calificativele „ADMIS/RESPINS" respectiv punctajele obținute de către candidați la evaluarea capacității motrice au valabilitate pentru toate sesiunile de admitere/concurs la învățământul liceal militar și formarea profesionala inițială a cadrelor militare in activitate, inițiate in același an de recrutare și selecție.
Calificativele „ADMIS/RESPINS" și punctajele obținute la evaluarea capacității motrice de către candidații la programele de instruire destinate formării soldaţilor şi gradaţilor profesionişti au valabilitate 12 luni calendaristice consecutive, conform recrutaremapn.ro.
de Roxana Neagu