Data publicării:

EXCLUSIV  Iată legătura între ciocolata Dubai și datoria externă! Avem explicația / video

Autor: Elena Aurel | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Mihai Păunescu, profesor SNSPA, politolog, specializat management public, a explicat care este legătura între ciocolata Dubai și datoria externă. Potrivit acestuia, țările fără datorie externă au în comun austeritatea și chibzuința, nu luxul ostentativ. În timp ce în unele țări se vinde ciocolată Dubai, preferată de români, în alte țări există o cultură a austerității. 

Mihai Păunescu a vorbit despre țările care nu au datorii și a evidențiat exemplul Irlandei, o țară fără deficit și cu excedent bugetar. Potrivit acestuia, Irlanda nu este un caz singular, existând și alte state aflate pe zero la datorii sau chiar cu surplus.

„Țări care sunt pe zero la datorii sau care au excedent... Un exemplu care îmi vine în minte acum, fără să am toate datele, este Irlanda. Irlanda nu numai că nu are deficit, și nu este structural, dar chiar are excedent bugetar și se pune problema ce faci cu banii respectivi", a spus Mihai Păunescu. 

„Știți că Irlanda trage în piept Uniunea Europeană. Are acolo un paradis fiscal și Curtea Europeană de Justiție obligă Irlanda să încaseze taxe de la marile companii care au doar sediul acolo și câțiva din vârful ierarhiei, nu au acolo uzine, fabrici. Așa e ușor. Pui acolo profitul, lași un impozit mic...”, a spus jurnalistul Val Vîlcu.

„Este relativ ușor, dar de ce nu am reuși și noi, că și noi avem taxă unică, impozit...”, a spus Mihai Păunescu.

„E o țară mică, populația e concentrată în câteva orașe, nu ai de tras gaze până la 500 km, multe investiții le-a făcut Uniunea Europeană”, a spus Val Vîlcu.

„Da, sunt astfel de explicații, dar sunt și alte țări în situația lor care nu au”, a spus Mihai Păunescu.

 

2. -imagine fara descriere- (mihai-paunescu_08801500.jpg)

 

Cultura austerității cheltuielilor publice

Mihai Păunescu a explicat că succesul bugetar al Irlandei nu ține doar de marile companii atrase de fiscalitatea redusă, ci și de o administrație locală descentralizată și de cultura austerității. Irlandezii investesc prudent la nivel local, evită risipa și luxul, ceea ce contribuie la stabilitatea lor financiară.

„Într-un fel e o inechitate, e incorect. Ești în aceeași uniune vamală, iar acolo tarifele sunt mai mici. Cum ai spune: „În județul Hunedoara sunt taxe apropiate de zero". Nu e foarte corect”, a spus Val Vîlcu.

„A trebuit să se alinieze și Comisia Europeană le-a impus să taxeze aceste multinaționale. Pe de altă parte, mai e ceva care se face răspunzător de această situație bugetară favorabilă a Irlandei care era și înainte de a veni companiile mari. Este o țară în care administrația locală este descentralizată și în care comunitățile sunt mai degrabă responsabile de bunăstarea lor.

Am călătorit recent în Irlanda și infrastructura publică rutieră nu este grozavă, chiar dacă stau pe un sac de bani, există această cultură a austerității cheltuielilor publice. Cetățenii sunt responsabili să-și aranjeze pavajul din fața casei, asociațiile de imobile, districtele, comunitățile locale, adică ei nu așteaptă să vină statul irlandez de la centru să le ofere astfel de servicii și mai degrabă investesc la nivel local.

Investițiile acestea sunt foarte cumpănite, adică nu veți vedea luxul sau opulența pe care le întâlnim într-o societate precum cele din zona Golfului, din Emiratele Arabe Unite", a spus Mihai Păunescu. 

 

Norvegia stă pe un sac de bani

Mihai Păunescu a arătat că Norvegia, deși are resurse financiare uriașe, păstrează o cultură a austerității și chibzuinței. Potrivit profesorului, țara investește banii într-un fond suveran pe termen lung, pentru a asigura bunăstarea generațiilor viitoare, nu datorii.

„Un exemplu similar este Norvegia. Norvegia, de asemenea, stă pe un sac de bani. Dacă mergi la Oslo, primul lucru care te șochează este austeritatea. Nu este nimic în plus pe stradă, nu sunt bănci poleite cu aur, au această cultură a chibzuinței banului public și a investirii lor într-un fond cum are Norvegia, un fond suveran, pe termen lung, de care să beneficieze generațiile următoare. Deci ei sunt preocupați să lase bunăstare generațiilor următoare, nu să lase o notă de plată generațiilor următoare”, a spus Mihai Păunescu. 

„Stă pe o pungă de petrol, nu pe o pungă de bani. Deci nu a venit din cer bunăstarea”, a spus Val Vîlcu.

„Petrolul respectiv se traduce în bani, este lichid la propriu și la figurat. Generează lichiditate”, a spus a spus Mihai Păunescu. 

„Apropo de comparația cu țările din Golf, nu am auzit să existe biscuiții Oslo, dar ciocolata Dubai... opulența - e cu foiță de aur - e preferata românilor. Am adoptat mai degrabă modelul cultural al unor țări doldora”, a spus Val Vîlcu la DC News. 

 

Video:

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Stand-up-ul se va preda la facultate. UNATC lansează primul masterat de acest fel din România, cu Micutzu profesor
04 sep 2025, 12:00
Ungaria dă România ca exemplu negativ și pune reflectoarele pe o declarație a Ursulei von der Leyen din țara noastră
04 sep 2025, 11:35
Cap de pod chinezesc în centrul Europei. Ce i-a cerut Xi Jinping lui Robert Fico, premierul Slovaciei
04 sep 2025, 11:10
Guvernul, pus la zid de angajații din administrația publică. Se anunță un marș de amploare în București
04 sep 2025, 11:05
Cum ascunde Coreea de Nord orice indiciu despre starea de sănătate a lui Kim Jong Un
04 sep 2025, 11:20
Târgoviște – Pietroșița, se reia transportul feroviar
04 sep 2025, 10:43
ParintiSiPitici.ro
În cazul în care copilul tău folosește această expresie „îngrozitoare”, înseamnă, de fapt, că ești un părinte grozav
03 sep 2025, 22:36
România, start impecabil la Campionatele Balcanice de tenis de masă: 0 înfrângeri în grupe
04 sep 2025, 10:09
Reacția acidă a lui Donald Trump după parada militară care a unit Beijingul, Moscova și Phenianul
04 sep 2025, 09:59
Marea inechitate socială din România: Averea, mai puțin impozitată decât munca / video
04 sep 2025, 11:35
Un român a supraviețuit doar cu apă și mere timp de 12 zile
04 sep 2025, 09:48
Trump își ia un angajament privind războiul din Ucraina
04 sep 2025, 09:13
Oana Țoiu a fost la Moscova după anexarea ilegală a Crimeei. „Atunci i-a bătut obrazul lui Putin?!”
04 sep 2025, 09:10
BANCUL ZILEI: Moștenitorul familiei
04 sep 2025, 08:35
Desfășurarea de trupe în Ucraina. Maria Zaharova le taie elanul Ursulei von der Leyen și lui Zelenski
04 sep 2025, 08:35
Trebuie să mergi la dentist la fiecare 6 luni? Studiile arată adevărul pe care multe clinici nu îl spun
04 sep 2025, 08:35
Iată legătura între ciocolata Dubai și datoria externă! Avem explicația / video
04 sep 2025, 10:27
Bugetarul de lux din Cluj care încasează lunar aproape 40.000 de lei. Câștigă mai mult decât președintele țării
04 sep 2025, 00:06
Zelenski, primit la Paris de Macron, în contextul întâlnirii liderilor europeni pentru garanțiile de securitate
03 sep 2025, 23:55
Iranul a acumulat uraniu aproape de nivel nuclear înaintea atacurilor Israelului - raport alarmant
03 sep 2025, 23:59
Bac scufundat în Dunăre, cu tot cu un camion de cereale pe el
03 sep 2025, 23:27
Primul aeroport din România care a renunțat la limita de 100 ml la bagajele de mână
03 sep 2025, 23:18
Monica Pop: tot ce nu s-a spus despre miopie, cataractă, glaucom și lentile de contact
03 sep 2025, 22:47
Trump și Nawrocki, față în față la Casa Albă: "Suntem alături de Polonia pe deplin. Putem să punem mai multe trupe acolo"
03 sep 2025, 23:19
Faimosul funicular din Lisabona a deraiat. Bilanțul victimelor crește: Cel puțin 15 morți și zeci de răniți - VIDEO/ Precizările MAE - UPDATE
03 sep 2025, 22:11
Regele Charles se va întâlni cu Prințul Harry doar „dacă respectă o singură regulă strictă”
03 sep 2025, 22:15
"Regina ketaminei” a pledat vinovată în cazul morții lui Matthew Perry, marele star din "Friends"
03 sep 2025, 22:12
Trump îl avertizează pe Putin: Ceva se va întâmpla
03 sep 2025, 20:42
Chinezii vizitează Parlamentul European pentru prima dată în ultimii șapte ani
03 sep 2025, 20:49
Pantera neagră revine. Unde ar fi fost văzută de această dată
03 sep 2025, 21:05
Trump s-a uitat la parada „frumoasă” a Chinei. Ce nu i-a plăcut președintelui american
03 sep 2025, 19:38
Horoscop 4 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
03 sep 2025, 20:45
Nouă înșelătorie online! Mesajele care îți pot fura datele și infecta telefonul sau laptopul
03 sep 2025, 19:30
Accident cu multiple victime pe DN 1A
03 sep 2025, 18:54
Israelul pregătește hărți cu teritorii ocupate din Cisiordania
03 sep 2025, 18:47
Trafic feroviar paralizat în județul Giurgiu: Pompierii luptă cu mai multe incendii de vegetație
03 sep 2025, 18:40
Putin, pregătit să se întâlnească cu Zelenski. Îl invită la Moscova/ Răspunsul Ucrainei - UPDATE
03 sep 2025, 18:10
Tânăr reținut după ce și-a agresat și violat iubita de 15 ani
03 sep 2025, 17:33
Ucrainenii produc combustibil pentru rachete pe teritoriu NATO: Un atac ar fi declarație de război
03 sep 2025, 17:58
Incertitudine pentru trei milioane de elevi. Dragi profesori, respectul nu se câștigă doar prin proteste și marșuri
03 sep 2025, 18:58
Momentul în care personalul nord-coreean șterge toate urmele lăsate de Kim Jong Un în sala de întâlnire cu Putin - VIDEO
03 sep 2025, 17:19
Un bărbat din Prahova și-a bătut amanta, apoi a călcat-o cu mașina. Femeia a murit la spital
03 sep 2025, 16:49
Volkswagen lucrează la o "maşină a poporului". Când va fi lansat automobilul electric care va costa sub de 25.000 de euro
03 sep 2025, 17:04
Promisiunea pe care Kim Jong-un i-a făcut-o lui Vladimir Putin, la întâlnirea de la Beijing
03 sep 2025, 17:17
Doliu în lumea medicală
03 sep 2025, 16:01
Ambasada Chinei la București, mesaj după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost la Beijing
03 sep 2025, 15:24
Răsturnare de situație în cazul finanțării podului peste Strâmtoarea Messina: Italia nu va utiliza fonduri pentru apărare
03 sep 2025, 15:19
Geanta misterioasă aruncată de la Casa Albă face internetul să explodeze - VIDEO
03 sep 2025, 15:48
Viorica Dăncilă, replică usturătoare pentru Oana Țoiu (MAE)
03 sep 2025, 15:51
Top origini renumite pentru cafeaua de specialitate
03 sep 2025, 14:55
Putin și Xi, surprinși când vorbeau despre cum să trăiască 150 de ani sau să fie nemuritori / video
03 sep 2025, 15:56
O pisică a fugit de acasă de două ori până la un bar aflat la peste 50 de kilometri distanță - Imagini virale
03 sep 2025, 14:48
Cele mai noi știri
acum 16 minute
Stand-up-ul se va preda la facultate. UNATC lansează primul masterat de acest fel din România, cu Micutzu profesor
acum 41 de minute
Ungaria dă România ca exemplu negativ și pune reflectoarele pe o declarație a Ursulei von der Leyen din țara noastră
acum 41 de minute
Marea inechitate socială din România: Averea, mai puțin impozitată decât munca / video
acum 43 de minute
După șapte ani de pauză, Radiohead urcă din nou pe scenă. Turneu-maraton în Europa
acum 56 de minute
Cum ascunde Coreea de Nord orice indiciu despre starea de sănătate a lui Kim Jong Un
acum 1 ora 6 minute
Cap de pod chinezesc în centrul Europei. Ce i-a cerut Xi Jinping lui Robert Fico, premierul Slovaciei
acum 1 ora 11 minute
Guvernul, pus la zid de angajații din administrația publică. Se anunță un marș de amploare în București
acum 1 ora 15 minute
Programul ”Cinema în aer liber” în week-end. Noi filme pe Insula Artelor din Parcul Titan
Cele mai citite știri
pe 3 Septembrie 2025
Adrian Năstase, replică pentru Oana Țoiu (MAE) după imaginile de la Beijing
pe 3 Septembrie 2025
Viorica Dăncilă, replică usturătoare pentru Oana Țoiu (MAE)
pe 3 Septembrie 2025
Ambasada Chinei la București, mesaj după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost la Beijing
pe 3 Septembrie 2025
Cum a fost posibilă stingerea datoriei externe în ultimul an al epocii Ceaușescu / video
pe 3 Septembrie 2025
Năstase și Dăncilă, în China. Ștefan Popescu, analiză după reacția MAE: Cred că trebuie să existe foarte mare prudență
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel