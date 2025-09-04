Iată legătura între ciocolata Dubai și datoria externă! Avem explicația / video

Mihai Păunescu a vorbit despre țările care nu au datorii și a evidențiat exemplul Irlandei, o țară fără deficit și cu excedent bugetar. Potrivit acestuia, Irlanda nu este un caz singular, existând și alte state aflate pe zero la datorii sau chiar cu surplus.

„Țări care sunt pe zero la datorii sau care au excedent... Un exemplu care îmi vine în minte acum, fără să am toate datele, este Irlanda. Irlanda nu numai că nu are deficit, și nu este structural, dar chiar are excedent bugetar și se pune problema ce faci cu banii respectivi", a spus Mihai Păunescu.



„Știți că Irlanda trage în piept Uniunea Europeană. Are acolo un paradis fiscal și Curtea Europeană de Justiție obligă Irlanda să încaseze taxe de la marile companii care au doar sediul acolo și câțiva din vârful ierarhiei, nu au acolo uzine, fabrici. Așa e ușor. Pui acolo profitul, lași un impozit mic...”, a spus jurnalistul Val Vîlcu.



„Este relativ ușor, dar de ce nu am reuși și noi, că și noi avem taxă unică, impozit...”, a spus Mihai Păunescu.



„E o țară mică, populația e concentrată în câteva orașe, nu ai de tras gaze până la 500 km, multe investiții le-a făcut Uniunea Europeană”, a spus Val Vîlcu.



„Da, sunt astfel de explicații, dar sunt și alte țări în situația lor care nu au”, a spus Mihai Păunescu.

Cultura austerității cheltuielilor publice

Mihai Păunescu a explicat că succesul bugetar al Irlandei nu ține doar de marile companii atrase de fiscalitatea redusă, ci și de o administrație locală descentralizată și de cultura austerității. Irlandezii investesc prudent la nivel local, evită risipa și luxul, ceea ce contribuie la stabilitatea lor financiară.



„Într-un fel e o inechitate, e incorect. Ești în aceeași uniune vamală, iar acolo tarifele sunt mai mici. Cum ai spune: „În județul Hunedoara sunt taxe apropiate de zero". Nu e foarte corect”, a spus Val Vîlcu.



„A trebuit să se alinieze și Comisia Europeană le-a impus să taxeze aceste multinaționale. Pe de altă parte, mai e ceva care se face răspunzător de această situație bugetară favorabilă a Irlandei care era și înainte de a veni companiile mari. Este o țară în care administrația locală este descentralizată și în care comunitățile sunt mai degrabă responsabile de bunăstarea lor.



Am călătorit recent în Irlanda și infrastructura publică rutieră nu este grozavă, chiar dacă stau pe un sac de bani, există această cultură a austerității cheltuielilor publice. Cetățenii sunt responsabili să-și aranjeze pavajul din fața casei, asociațiile de imobile, districtele, comunitățile locale, adică ei nu așteaptă să vină statul irlandez de la centru să le ofere astfel de servicii și mai degrabă investesc la nivel local.



Investițiile acestea sunt foarte cumpănite, adică nu veți vedea luxul sau opulența pe care le întâlnim într-o societate precum cele din zona Golfului, din Emiratele Arabe Unite", a spus Mihai Păunescu.

Norvegia stă pe un sac de bani

Mihai Păunescu a arătat că Norvegia, deși are resurse financiare uriașe, păstrează o cultură a austerității și chibzuinței. Potrivit profesorului, țara investește banii într-un fond suveran pe termen lung, pentru a asigura bunăstarea generațiilor viitoare, nu datorii.



„Un exemplu similar este Norvegia. Norvegia, de asemenea, stă pe un sac de bani. Dacă mergi la Oslo, primul lucru care te șochează este austeritatea. Nu este nimic în plus pe stradă, nu sunt bănci poleite cu aur, au această cultură a chibzuinței banului public și a investirii lor într-un fond cum are Norvegia, un fond suveran, pe termen lung, de care să beneficieze generațiile următoare. Deci ei sunt preocupați să lase bunăstare generațiilor următoare, nu să lase o notă de plată generațiilor următoare”, a spus Mihai Păunescu.

„Stă pe o pungă de petrol, nu pe o pungă de bani. Deci nu a venit din cer bunăstarea”, a spus Val Vîlcu.



„Petrolul respectiv se traduce în bani, este lichid la propriu și la figurat. Generează lichiditate”, a spus a spus Mihai Păunescu.



„Apropo de comparația cu țările din Golf, nu am auzit să existe biscuiții Oslo, dar ciocolata Dubai... opulența - e cu foiță de aur - e preferata românilor. Am adoptat mai degrabă modelul cultural al unor țări doldora”, a spus Val Vîlcu la DC News.

Video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News