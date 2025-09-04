Iaht de 1 milion de dolari, scufundat la lansare. Echipajul a sărit peste bord pentru a se salva - VIDEO

La numai câteva minute după lansare, un iaht de aproape 1 milion de dolari s-a scufundat în apele de lângă coasta Turciei.

La scurt timp după lansare, un iaht în valoare de aproape 1 milion de dolari s-a scufundat în apele de lângă coasta Turciei. Pasagerii și echipajul au sărit peste bord pentru a se salva, potrivit New York Post.

Un clip distribuit pe rețelele de socializare arată vasul, Dolce Vento, plutind ușor în apă lângă coasta orașului Zonguldak din districtul Eregli, în nordul Turciei, înainte să se încline pe o parte și să se scufunde lent în adâncuri.

Navă de 26 metri, evaluată la 940.000 de dolari

La doar câteva minute de la lansare, vasul de 940.000 de dolari a început să se clatine în apă și să se scufunde.

A brand-new luxury yacht, valued at $1M USD, sank just 15 minutes after its maiden launch.



pic.twitter.com/8pQJGKKxvb — Science girl (@gunsnrosesgirl3) September 3, 2025

A fost prima lansare a navei de aproximativ 26 de metri, după ce a fost livrată proprietarului său din Istanbul.

Proprietarul, căpitanul și doi membri ai echipajului au sărit peste bord și au înotat până la țărm fără să fie răniți, iar garda de coastă și echipele portuare au intervenit pentru a stabili un perimetru de securitate în jurul vasului scufundat.

Inițial, pasagerii și echipajul s-au sprijinit pe partea iahtului care se scufunda, apoi s-au aruncat în apă și au înotat până la țărm.

Oficialii șantierului naval au declarat că motivul scufundării este în curs de investigare și că vor fi efectuate inspecții tehnice ale iahtului pentru a determina ce s-a întâmplat.

Citește și: Bac scufundat în Dunăre, cu tot cu un camion de cereale pe el

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News