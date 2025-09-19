€ 5.0695
Data publicării: 09:01 19 Sep 2025

Hotelurile din Las Vegas, acuzate de „escrocherie”: taxa care a enervat turiștii

Autor: Alexandra Curtache
david-vives-vuHYi6C6tBs-unsplash Foto: Unsplash
 

Un turist din Las Vegas a rămas șocat după ce hotelul l-a taxat cu 50 de dolari doar pentru că și-a depozitat propria sticlă cu apă în minibarul din cameră.

Un turist din Las Vegas a stârnit un val de reacții după ce a publicat o fotografie cu minibarul din camera sa de hotel, însoțită de un avertisment șocant: „Frigiderul este „activat senzorial”, iar oaspeții sunt taxați cu 50 de dolari chiar și dacă își depozitează propriile produse în el sau să modifică în vreun fel conținutul”.

Multe persoane au reacționat imediat la postarea lui și au catalogat situația drept „nebunie”, spunând că o astfel de politică „distruge tot ce înseamnă experiența Vegasului” și „supără clienții”.

Turismul din „orașul păcatelor” în scădere

Revolta apare pe fondul unei scăderi semnificative a numărului de vizitatori. Potrivit Fox News, în luna iulie, Las Vegas a înregistrat o scădere de 12% a turiștilor față de anul precedent, în timp ce numărul vizitatorilor internaționali a coborât cu 13%. Rata de ocupare a hotelurilor a scăzut și ea cu 15%, semnalând o tendință îngrijorătoare.

Primarul orașului, Shelley Berkley, a făcut recent apel la canadieni să revină în Las Vegas: „Veniți, vă rog”, a spus ea, potrivit Fortune.

Mulți turiști cred că știu de ce scade atractivitatea Vegasului: taxele suplimentare și costurile ascunse. Cei care au comentat fotografia virală au spus că orașul s-a transformat dintr-o destinație relativ accesibilă într-un loc unde „ești escrocat la fiecare colț”.

„Nu mai există experiențe low cost în Vegas”, a scris un utilizator, amintind de vremurile în care bufetele și cocktailurile ieftine erau atracția principală, iar banii erau păstrați pentru mesele de joc.

Critici dure la adresa industriei hoteliere

Incidentul nu este singular. Anul trecut, un alt oaspete s-a plâns că nici nu a atins produsele din minibar de teamă să nu fie taxat. Pe TripAdvisor, cineva a susținut chiar că personalul hotelului a mutat articolele intenționat pentru a adăuga costuri suplimentare pe factură.

Soluția găsită de turiști? Fotografiile. Mulți recomandă ca oaspeții să fotografieze conținutul minibarului la sosire și la plecare, pentru a evita eventualele taxe nejustificate.

Primarul Shelley Berkley a recunoscut că orașul a pierdut o parte din farmecul său de odinioară: „Vegasul în care te bucurai de plăceri simple la prețuri mici și economiseai bani pentru cazinouri nu mai există”, a declarat ea.

Criticile se concentrează acum asupra hotelurilor care, în loc să ofere servicii atractive, caută să „stoarcă bani de la oameni”, în timp ce orașul încearcă să-și recapete reputația de destinație unde distracția era accesibilă pentru toată lumea.

