Data publicării:

Hidroelectrica, mesaj de ultimă oră despre facturi. Prețul final facturat

Autor: Alexandra Firescu
Foto Ilustrativ Pixabay
Foto Ilustrativ Pixabay

Hidroelectrica a transmis un mesaj prin care speră să clarifice situația facturilor. 

”Hidroelectrica informează toți clienții că facturile aferente consumului lunii iulie 2025 sunt emise conform perioadei de facturare obișnuite, respectiv în perioada 20 – 25 ale fiecărei luni.

În plus, odată cu emiterea acestor facturi, clienții vor descoperi o serie de modificări aliniate noului context legislativ și fiscal.

Principalele schimbări în cadrul facturilor emise clienților sunt:

• Începând cu data de 01 iulie 2025, prețul energiei electrice prezent în cadrul facturii nu mai este plafonat, factura conținând prețul energiei electrice active, conform condițiilor din cadrul contractului, și valoarea taxelor și tarifelor reglementate, conform legislației în vigoare.

• Facturile emise, începând cu luna august 2025, vor conține TVA în cotă standard de 21%, fiind aplicabile prevederile fiscale specifice livrărilor continue în care se încadrează și furnizarea de energie electrică.

• Facturile emise vor conține un nou cod de bare, acesta putând fi utilizat de clienții aflați în situația de sărăcie energetică pentru efectuarea plății la oficiile poștale, conform Ordonanței de Urgență nr. 35 din 27 iunie 2025.

În plus, menționăm că prețul final facturat clienților se situează între 1,05 și 1,15 lei/kWh, în funcție de Operatorul de Distribuție corespunzător fiecărui loc de consum.

Hidroelectrica recomandă clienților săi să consulte detaliile facturilor primite pentru a identifica prețul final facturat deoarece prețul mediu afișat pe prima pagină a facturii are un caracter informativ, fiind un rezultat matematic generat automat de sistemul informatic. Acesta nu reflectă valoarea contractuală a prețului energiei și poate fi influențat de eventualele regularizări ale consumului din lunile anterioare” anunță Hidroelectrica într-un comunicat de presă. 

