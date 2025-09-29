€ 5.0783
Health Forum III. Prevenția nu e cheltuială, ci investiție în sănătate
Autor: Echipa DCNews

medic consultatie foto pexels/ ilustrativ
 

DC News Media Group organizează, în 30 SEPTEMBRIE 2025, conferința ”HEALTH FORUM III: Prevenția nu e cheltuială, ci investiție în sănătate”.

DC News Media Group, trust media din care fac parte DC News, DC Business, DC Medical, Știridiaspora, Defense Romania, Spectacola, Astrosens, Părinți și pitici, DCSport, DC NewsTV și RadioDCNews, organizează conferința ”HEALTH FORUM III: Prevenția nu e cheltuială, ci investiție în sănătate”, marți, 30 septembrie, de la ora 10:00,  la hotel Pullman Bucharest World Trade Center, sala Mexico&Seoul.

Evenimentul va fi transmis LIVE pe platformele: DCNewsTV, DC News și DC Medical, dar și paginile de Facebook ale acestora cât și pe canalele YouTube DC News și DC Medical, în intervalul orar 10:00 – 13:00.

Dezbaterea își propune să răspundă la întrebarea: Cum poate crește accesul pacienților la servicii de sănătate esențiale prin implicarea farmaciștilor în prevenția bolilor și depistarea precoce a afecțiunilor cronice?

Teme dezbatere

  • Cum schimbăm mentalitatea: de la tratament la prevenție?
  • Vaccinarea în farmacii – Impact, beneficii și modele internaționale de succes
  • Screening și prevenție: politici eficiente pentru reducerea incidenței bolilor cronice
  • Accesibilitatea vaccinurilor și strategii de creștere a acoperirii vaccinale
  • Campanii de vaccinare în sezonul rece: gripa, pneumonie, meningită, VSR

09.30 – 10:00: Înregistrare invitați & Welcome Coffee

10:00 - 12:45 - DEZBATERI, PREZENTĂRI, SOLUȚII

Moderator: Val VÂLCU, Jurnalist

SPEAKERI:

  • Alexandru ROGOBETE, Ministrul Sănătății
  • Prof. univ. dr. Alexandru RAFILA, Președinte Comisia pentru sănătate și familie, Camera Deputaților
  • Dr. Adrian WIENER, Secretar Comisia pentru sănătate și familie, Camera Deputaților
  • Attila GYÖRGY, Subsecretar de stat, Ministerul Finanțelor
  • Anicuța TRĂISTARU, Director General, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ONLINE
  • Larisa MEZINU-BĂLAN, Vicepreședinte CNAS
  • Ovidiu-Vasile CÎMPEAN, Membru Comisia pentru sănătate și familie, Camera Deputaților
  • Conf. univ. dr. Gheorghe Gindrovel DUMITRA, Medic primar medicină de familie și Secretar General, Colegiul Medicilor din România
  • Prof. univ. dr. Adrian STREINU-CERCEL, Președinte Comisia pentru sănătate, Senatul României ONLINE
  • Zakarias ZOLTÁN, Membru Comisia pentru sănătate și familie, Camera Deputaților ONLINE
  • Prof. univ. dr. Victoria ARAMĂ, Medic primar boli infecțioase, Șef de Secție –Departamentul Adulți III, Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”
  • Raluca SÎMBOTIN, Policy Lead, MSD România
  • Prof. univ. dr. Jinga VIOREL, Rector Facultatea de Medicină - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”
  • Ioana STOENESCU, Head of External Affairs, Market Access and Reputation, Roche România
  • Dr. Nona Delia CHIRIAC, Country Value, Access&Public Affairs Head, Novartis Romania
  • Dan ZAHARESCU, Director Executiv, ARPIM
  • Vlad NERĂU, Expert, Academia de Studii Economice din București
  • Prof. univ. dr. Doina-Anca PLEȘCA, Medic Primar Pediatrie, Spitalul Clinic de Copii ″Dr. Victor Gomoiu″ ONLINE
  • Prof. univ. dr. Bogdan TIMAR, Președinte Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice ONLINE
  • Liana VELICA, Asistent Social și Coordonator de Proiecte Sociale, Asociația Română Anti – SIDA
  • Dana MIERLUȚ, Social Media Manager, Asociația ″Familia SMA″
  • Radu GĂNESCU, Președinte COPAC ONLINE
  • Gabriela RADU, Fondator Asociația ″Familia SMA″ ONLINE

12:45 - 13:00: CONCLUZII ȘI SESIUNE Q&A

13:00 - 13:30: NETWORKING LUNCH

