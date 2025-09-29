DC News Media Group, trust media din care fac parte DC News, DC Business, DC Medical, Știridiaspora, Defense Romania, Spectacola, Astrosens, Părinți și pitici, DCSport, DC NewsTV și RadioDCNews, organizează conferința ”HEALTH FORUM III: Prevenția nu e cheltuială, ci investiție în sănătate”, marți, 30 septembrie, de la ora 10:00, la hotel Pullman Bucharest World Trade Center, sala Mexico&Seoul.

Evenimentul va fi transmis LIVE pe platformele: DCNewsTV, DC News și DC Medical, dar și paginile de Facebook ale acestora cât și pe canalele YouTube DC News și DC Medical, în intervalul orar 10:00 – 13:00.