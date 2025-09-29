DC News Media Group organizează, în 30 SEPTEMBRIE 2025, conferința ”HEALTH FORUM III: Prevenția nu e cheltuială, ci investiție în sănătate”.
DC News Media Group, trust media din care fac parte DC News, DC Business, DC Medical, Știridiaspora, Defense Romania, Spectacola, Astrosens, Părinți și pitici, DCSport, DC NewsTV și RadioDCNews, organizează conferința ”HEALTH FORUM III: Prevenția nu e cheltuială, ci investiție în sănătate”, marți, 30 septembrie, de la ora 10:00, la hotel Pullman Bucharest World Trade Center, sala Mexico&Seoul.
Evenimentul va fi transmis LIVE pe platformele: DCNewsTV, DC News și DC Medical, dar și paginile de Facebook ale acestora cât și pe canalele YouTube DC News și DC Medical, în intervalul orar 10:00 – 13:00.
Dezbaterea își propune să răspundă la întrebarea: Cum poate crește accesul pacienților la servicii de sănătate esențiale prin implicarea farmaciștilor în prevenția bolilor și depistarea precoce a afecțiunilor cronice?
09.30 – 10:00: Înregistrare invitați & Welcome Coffee
10:00 - 12:45 - DEZBATERI, PREZENTĂRI, SOLUȚII
Moderator: Val VÂLCU, Jurnalist
12:45 - 13:00: CONCLUZII ȘI SESIUNE Q&A
13:00 - 13:30: NETWORKING LUNCH
Parteneri:
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Roxana Neagu