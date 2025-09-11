Haos pe cerul Europei: Ryanair avertizează că dronele rusești vor afecta ani de zile călătoriile

Michael O'Leary, directorul Ryanair, a declarat că războiul Rusiei în Ucraina va provoca perturbări majore în traficul aerian european în următorii ani, după ce Polonia a doborât drone rusești suspectate în spațiul său aerian.

În cadrul adunării generale anuale a companiei, Michael O'Leary a subliniat că impactul dronelor rusești nu ține doar de siguranță, ci mai ales de perturbările frecvente în programul zborurilor.

„Aceasta va fi o problemă continuă pentru toate companiile aeriene și toți cetățenii europeni în următorii ani”, a spus CEO-ul Ryanair, conform Reuters. Acesta a mai adăugat că riscul principal este cel al întârzierilor și anulărilor repetate, nu cel al unor incidente directe de securitate.

Miercuri, doar 60% dintre zborurile Ryanair au ajuns la timp, față de media obișnuită de 90%.

Dronele rusești și reacția Poloniei

Mai multe aeroporturi poloneze au fost închise temporar după ce armata a doborât drone rusești, marcând prima dată când un stat membru NATO a tras focuri de armă în timpul războiului din Ucraina.

Incidentul a generat efecte în lanț asupra controlului traficului aerian european, provocând întârzieri extinse. „Există o creștere semnificativă a activității aeriene a NATO în sudul și estul Poloniei, ceea ce limitează disponibilitatea spațiului aerian pentru zborurile comerciale”, a precizat O'Leary.

Subiectul a fost analizat în cadrul consiliului de administrație al Ryanair, miercuri, imediat după incident.



Piața reacționează

Acțiunile Ryanair au crescut joi cu 2,4% până la ora 12:48 GMT, recuperând scăderea de miercuri, când piețele europene au fost afectate de îngrijorările legate de securitatea regională.

Pe lângă problemele legate de conflictul din Ucraina, O'Leary a menționat și incertitudinile legate de piața israeliană.

„Cred că există o posibilitate reală să nu ne mai deranjăm să ne întoarcem în Israel”, a spus șeful Ryanair, acuzând autoritățile aeroportuare locale că „hărțuiesc” compania.

Operatorul aerian contestă taxele mai mari percepute la aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, atunci când terminalul low-cost, preferat de Ryanair, este închis din motive de securitate.

La începutul verii, compania a decis suspendarea zborurilor către Israel, cel mai devreme până pe 25 octombrie, în linie cu decizia altor operatori internaționali.



Alternative și extindere în alte regiuni

O'Leary a precizat că Ryanair va relua în curând zborurile către Iordania, subliniind că Europa oferă mult mai multe oportunități de creștere decât Israelul.

„Dacă israelienii nu se pun de acord și nu încetează să ne facă probleme, sincer, avem mult mai multe perspective de creștere în alte părți ale Europei”, a spus directorul companiei.

