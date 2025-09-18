Haos în transportul aerian: Zboruri întârziate și anulate din cauza vremii severe în Europa

Condițiile meteorologice extreme provoacă haos în transportul aerian european. EasyJet se confruntă cu 429 de întârzieri și 16 anulări pe aeroporturi majore, inclusiv Londra, Manchester, Belfast, Hamburg și Paris, iar pasagerii sunt sfătuiți să verifice constant starea zborurilor. Vânturile puternice, ploile abundente și vizibilitatea redusă afectează atât operațiunile companiilor aeriene, cât și traficul aeroportuar.

Condițiile meteorologice nefavorabile afectează grav transportul aerian, provocând întârzieri semnificative și neplăceri pentru pasageri. Aeroporturile din Londra, Manchester, Belfast, Hamburg și Paris se confruntă cu timpi de așteptare prelungiți și modificări ale programului zborurilor. easyJet depune eforturi pentru a atenua perturbările, însă prognoza indică faptul că acestea vor persista pe parcursul zilelor următoare.

A fost emisă o avertizare meteorologică galbenă pentru anumite zone din Marea Britanie și nordul Europei, din cauza precipitațiilor abundente și a vânturilor puternice care perturbă atât zborurile, cât și transportul terestru, conform Travelandtourworld.

Ploaia și inundațiile provoacă perturbări majore

Serviciul meteorologic britanic a avertizat că sudul Țării Galilor se va confrunta cu precipitații totale de 30-40 mm, iar în unele regiuni chiar până la 70 mm. Ploile persistente din nordul Angliei și Irlanda de Nord vor provoca întârzieri semnificative atât în transportul aerian, cât și în traficul rutier.

În regiunile deluroase, cantitățile de precipitații pot ajunge la 100-150 mm, sporind riscul de inundații și provocând devieri de traseu sau anulări de zboruri. Autoritățile recomandă evitarea călătoriilor neesențiale și monitorizarea atentă a situației.

Aeroporturile europene afectate

Pe lângă Marea Britanie, alte aeroporturi europene se confruntă cu perturbări majore. În Franța, Paris Orly și Bordeaux-Merignac au înregistrat întârzieri din cauza frontului atmosferic. Aeroporturile din Germania, precum Hamburg, și cel din Elveția, Basel-Mulhouse, au fost, de asemenea, afectate.

Se estimează că aceste condiții vor continua să afecteze zborurile în mai multe țări europene, inclusiv Spania, pe măsură ce sistemul meteorologic avansează. Pasagerii sunt sfătuiți să se informeze în permanență despre starea zborurilor și să ia măsuri pentru a evita neplăcerile.

Numărul total de întârzieri și anulări easyJet

Conform datelor companiei:

Întârzieri totale: 429

Anulări totale: 16 zboruri

Aceste perturbări afectează aeroporturi din Marea Britanie, Irlanda de Nord, Franța, Germania, Elveția și Spania, provocând un haos semnificativ în traficul aerian.

Sfaturi pentru pasagerii afectați

Verificați starea zborurilor - Monitorizați site-urile oficiale ale companiilor aeriene sau aplicațiile de urmărire a zborurilor pentru a evita surprizele.

Pregătiți-vă pentru întârzieri - Ajungeți mai devreme la aeroport și asigurați-vă că aveți gustări, divertisment și încărcătoare la îndemână.

Planificați călătoriile rutiere - Evitați zonele predispuse la inundații și alocați timp suplimentar pentru a ajunge la aeroport.

Luați în considerare alternative - Amânați sau reprogramați călătoriile dacă este posibil și analizați opțiuni alternative de transport, precum trenuri sau autocare.

Vremea severă din Marea Britanie și nordul Europei provoacă perturbări majore în transportul aerian și rutier. easyJet a raportat deja 429 de întârzieri și 16 anulări, iar pasagerii trebuie să fie pregătiți pentru întârzieri și modificări ale programului zborurilor. Siguranța rămâne prioritatea principală, în timp ce călătorii navighează prin aceste condiții dificile.

