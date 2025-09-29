Hala Laminor – de la ruină industrială la spațiu emblematic al Bucureștiului

Clădirea, construită în anii 1930 și considerată un reper al patrimoniului industrial al Capitalei, a fost martoră la transformările economice și sociale ale României, trecând prin perioade de glorie și abandon.

Astăzi, Hala Laminor nu mai este un spațiu al uzinelor și al zgomotului metalic, ci unul dedicat comunității și dezvoltării urbane. Evenimente de anvergură, expoziții, târguri, dar și proiecte comunitare își găsesc locul într-un spațiu deschis publicului, care îmbină trecutul cu modernitatea.

Reabilitarea halei a reprezentat nu doar o intervenție tehnică, ci și o misiune de a salva o bucată de istorie urbană. Prin lucrările ample desfășurate în ultimii ani, spațiul a fost consolidat, modernizat și transformat într-un loc polivalent, păstrând în același timp amprenta arhitecturală originală.

Transformarea Halei Laminor nu ar fi fost posibilă fără implicarea directă a Primăriei Sectorului 3, care și-a asumat un proiect considerat de mulți imposibil. Dincolo de cifre și rapoarte tehnice, administrația locală a văzut în această clădire o șansă de a readuce la viață o parte din identitatea orașului.

Lucrările au fost complexe: structura metalică și acoperișul au fost refăcute complet, pereții au fost consolidați, iar întregul ansamblu a fost adaptat standardelor actuale de siguranță și confort. Astfel, peste 70.000 mp au devenit funcționali, oferind Bucureștiului cel mai mare spațiu multifuncțional pentru târguri, expoziții și evenimente culturale din România

Pentru Sectorul 3, Hala Laminor nu este doar un proiect de infrastructură, ci un simbol al renașterii urbane. O clădire lăsată în paragină a fost transformată într-un motor de revitalizare a comunității.