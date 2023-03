”Hai să-i dezamăgim pe toți și să le dăm o emisiune deșteaptă”. Victor Ciutacu, dezvăluiri din culisele emisiunii cu Traian Băsescu

”O emisiune care mie mi-a plăcut foarte mult a fost când a venit prima dată Traian Băsescu la mine în studio. Nu mai era președinte. După ce ne-am spurcat 15 ani în toate felurile, ne-am făcut de balamuc unul pe celălalt, prin atacuri reciproce la activitatea publică și personală, într-o seară, când eram într-o altă emisiune, în care făceam pe analistul, a intervenit Traian Băsescu. Am intrat într-o conversație decentă și civilizată cu el. La sfârșitul emisiunii, în direct fiind, l-am întrebat, într-o doară, dacă ajunge vreodată în viața asta la mine-n emisiune. A zis că da, cu cea mai mare plăcere, să stabilim detaliile. S-au stabilit detaliile, s-a făcut făcut promo-ul de rigoare și a venit ăl bătrân, tăticule, toată lumea se aștepta să fie cu săbii, cu topoare, cu tot, după poveștile dintre noi, după toate campaniile mele derulate împotriva lui, era momentul zero, T0. Fiecare aștepta lovitură sub centură de la celălalt. Au fost două ore în care curgeau apele pe mine, dar și pe Băsescu. A venit cu jumătate de oră mai devreme, l-am invitat la mine în birou, am fumat împreună niște țigări și, exact când ne-am ridicat de pe scaune să mergem în studio, se uită Băsescu la mine și zice: toată lumea așteaptă măcel, ce facem? Zic: vă spun cât se poate de sincer, dacă vreți și dacă convenim așa, vreau să avem o discuție serioasă, așezată, fără să ne menajăm. Și Băsescu a început să zâmbească, a tras un fum din țigară și a zis: hai să-i dezamăgim pe toți și să le dăm o emisiune deșteaptă. Lumea a fost foarte surprinsă la sfârșitul celor două ore că nu ne-am dat cu răngile în cap” amintește Victor Ciutacu.

Interviul vine în contextul în care Victor Ciutacu face 10 ani de când se află la România TV.

