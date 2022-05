H.D. Hartmann: Cât timp Taiwan va avea acest AVANTAJ tehnologic, China NU va ataca. Ce este ZIDUL DE SILICON

"Am ascultat la radio BBC un comentariu despre Taiwan. Se spunea acolo că ei sunt echivalentul unei super puteri pentru că domină producţia de cipuri. Dacă se supără Taiwan, sau dacă este atacat Taiwan-ul, cum se vehicula, rămânem fără comunicaţii mobile, fără calculatoare. Era şi un film cu Bruce Willis, care era pe o navă rusească, şi computerul era făcut în Taiwan şi nu mergea. I-a dat doi pumni ca să pornească nava. Are sau nu are forţa asta Taiwanul?", a întrebat Val Vâlcu.

"Au existat câteva ziduri, din punct de vedere simbolic, în lume. Zidul Berlinului, zidul de bambus al lui Fidel Castro, iar Taiwanului de astăzi i se spune Sillicon Wall. Datorită faptului că 70% din producţia de semiconductori se face în Taiwan. Astfel, este apărat de această hegemonie economică asupra domeniului.

Ca să înţelegem cifrele, a face o fabrică de semiconductori costă 10 miliarde de dolari astăzi. Construcţia fabricii durează cinci ani, iar obţinerea primului profit durează 10 ani după ce ai dat drumul producţiei. Ştiţi când a început să se construiască Sillicon Wall-ul din Taiwan? În 1982. O dictatură militaristă, cu tatăl fostei preşedinte taiwaneze la putere, a trebuit să ia o decizie strategică. În anii '80 China a început să treacă în etapa a doua a dezvoltării economice şi se observase un lucru fenomenal, că Taiwanul devine din ce în ce mai mic în raport cu puterea economică. Şi atunci decizia strategică a acestei dictaturi a fost să aducă Samsung şi să plătească toate investiţiile Samsungului. Prima fabrică de lângă Taipei a fost construită în 1988 şi a declarat profit pentru prima dată în 2001", a punctat H.D. Hartmann la Geostrategica.

De ce China NU va ataca Taiwan

"Ok, dar o democraţie cum e SUA în două luni de zile a trecut la economie de război, industria s-a reprofilat. În 1941. Acum va fi sau nu mai complicat, dar au dat 33 miliarde dolari Ucrainei. Mai fuseseră şi alte alocări. 10 miliarde pe o fabrică America îi dă mâine!", a mai precizat Vâlcu.

"Da, aşa e. Dar tehnologia trebuie produsă la un preţ competitiv, că dacă telefonul îi iei la 1000 lei, dar cipul costă 3000 lei, nu îl mai la banii ăia. De aceea lupta este enormă şi de aceea cât timp Taiwanul are acest avantaj tehnologic, China nu va ataca! Tehnologia e atât de secretă şi de complicată, încât probabil chinezii au planul, probabil, dar nu pot face!", a concluzionat H.D. Hartmann.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News