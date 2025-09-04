Guvernul, pus la zid de angajații din administrația publică. Se anunță un marș de amploare în București

Nemulțumirile din administrația publică ating un nou punct culminant. Cele mai importante federații sindicale din domeniu au anunțat organizarea unui marș de amploare în Capitală, pe 15 septembrie, urmat de pichetarea sediului Guvernului României. Protestatarii avertizează că măsurile anunțate de Executiv riscă să paralizeze întregul sistem administrativ și amenință cu declanșarea grevei generale dacă revendicările lor nu vor fi luate în considerare.

Într-un comunicat transmis joi, Federaţia COLUMNA-SCOR, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie – FNSA, Federaţia Naţională a Sindicatelor Unite din Poliţia Locală, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţia Locală SEDLEX, Federaţia PUBLISIND, Federaţia Sindicatelor Democratice din România şi Uniunea Sindicatelor Funcţionarilor Publici şi Personalului Contractual Forţa Legii au anunțat declanșarea unor acțiuni comune de protest.

„Federaţiile sindicale semnatare anunţă declanşarea unor acţiuni comune de protest împotriva politicilor sociale şi economice promovate de Guvernul României în sectorul de activitate «Administraţie publică» şi atrag atenţia că măsurile promovate «pe persoană fizică», mai exact «REFORMA MEA», creează premisele unui blocaj generalizat în sectorul de activitate, datorită lipsei totale a unui dialog social real şi responsabil”, se arată în document.

Nemulțumirile sunt multiple și vizează lipsa de consultare reală a sindicatelor, adoptarea unor reglementări considerate „arbitrare și nefundamentate”, dar și riscul ca administrația să fie politizată și destabilizată prin modificări la Codul administrativ. Sindicaliștii reclamă încălcarea drepturilor fundamentale, în special a celor care privesc stabilitatea funcției publice, negocierea colectivă, condițiile decente de muncă și autonomia locală.

Mai mult, liderii de sindicat acuză Guvernul că intenționează să impună mandate temporare și testări periodice pentru funcționarii publici, măsuri care, spun ei, ar conduce la o administrare fragilă și lipsită de continuitate. Printre revendicări se numără și realizarea unor analize reale de impact social și financiar înaintea reducerilor de personal, respectarea principiului „la muncă egală – salarizare similară” și renunțarea la ceea ce sindicaliștii numesc „meniul pentru săraci”, o grilă de salarizare discriminatorie aplicată angajaților din unități administrativ-teritoriale cu venituri reduse.

Sindicaliștii nu exclud radicalizarea mișcării, dacă nu vor exista răspunsuri din partea Guvernului. „În cazul în care Primul-ministru nu va renunţa la politicile adoptate «din pix» şi fără fundament real, protestele organizaţiilor noastre vor continua şi se vor radicaliza, culminând cu greva generală în sector, pentru ca drepturile şi interesele legitime ale angajaţilor în faţa unor măsuri abuzive, care ameninţă stabilitatea funcţiei publice şi calitatea serviciilor publice oferite cetăţenilor, trebuie apărate”, avertizează sindicaliștii.

Programul de proteste va debuta oficial pe 15 septembrie, între orele 11:00 și 15:00, cu un marș pe traseul Ministerul Dezvoltării – Piața Victoriei – sediul Guvernului României. Mii de angajați din administrația publică centrală și locală sunt așteptați să participe.

