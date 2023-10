Guvernul limitează plăţile cash, dar România nu are infrastructură pentru plata cu cardul. Câte bancomate şi POS-uri sunt în ţară

"Este o măsură luată din pix, fără un studiu de impact, care putea să demonstreze care este realitatea din economia românească. Gândiţi-vă că doar unul din trei români are în momentul de faţă card şi cont bancar. Numărul bancomatelor din România a scăzut cu 3000 în ultimii 3 ani de zile, iar numărul POS-urilor, acele instrumente la care pui cardul şi faci plata, e undeva la 360.000, faţă de vreo 800.000 cât ar fi necesar. Nu prea avem infrastructura necesară pentru a transpune aceste plăţi în digital, de a face plăţi cu cardul sau prin transfer bancar, în condiţiile în care mai mult de jumătate din populaţia României nu are acces la servicii bancare în momentul de faţă.

Vorbim de lipsa de interes a băncilor pentru mediul rural, pe de o parte, acolo unde nu fac afaceri şi nu au niciun interes să deschidă unităţi bancare. Iar pe de altă parte vorbim de slaba pregătire economică a românilor. Mulţi fug de zona de carduri, de transferuri bancare, din cauza temerilor legate de comisioanele practicate de bănci, dar şi de faptul că la un moment dat ar putea rămâne fără bani din cauza unui faliment.

Trebuie spus în primul rând că această măsură este una pozitivă, pentru că să reduci banii cash din economie înseamnă să reduci evaziunea, dar e o picătură într-o mare de probleme, în condiţiile în care chiar premierul Marcel Ciolacu spunea că avem o evaziune de 150 de miliarde de lei. Să umbli puţin la plăţile cash nu rezolvă problema, ci crează mai multe temeri şi probleme comercianţilor din mediul rural, care după ce încasează banii cash vor trebui să se ducă cu punga de bani la bancă, să îi depună la bancă, şi abia apoi să facă alte cumpărături. E un mecanism care nu ţine cont de realitatea din economie", a declarat Adrian Negrescu la D'Economic News.

Potrivit lui Marcel Ciolacu, România are 'cea mai mare evaziune fiscală' din Uniunea Europeană, reprezentând 10% din PIB şi totalizând 160 de miliarde de lei.

'Dacă bugetul statului ar avea măcar 10% din aceşti 160 de miliarde, respectiv 1% din PIB - 16 miliarde - ţin să spun că aş dormi foarte relaxat. Şi cred că şi domnul Boloş ar dormi foarte relaxat. Deci, este evident că undeva trebuie să intervenim. Dar a duce lucrurile într-o extremă că cineva interzice folosirea cash... Are cineva 5.000 de lei la el acum? Eu nu am. Ca să cheltui într-un singur loc 5.000 de lei este o nenorocire. Tu poţi să cheltui în zece locuri de 5.000 de lei. Deci, 50.000 poţi să cheltui de la un colţ al străzii până la celălalt colţ al străzii. (...) Nu mă aveţi client în acest joc. Un joc ipocrit, speculat de anumiţi politicieni, care nu are nicio treabă cu adevărul. Acesta este adevărul concret', a susţinut prim-ministrul.

