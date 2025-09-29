Radu Oprea, Secretarul general al Guvernului (PSD), a confirmat că rectificarea bugetară este programată pentru această săptămână, urmând ca Ministerul Finanțelor să o publice în transparență, iar ședința de guvern să aibă loc miercuri.

„Veți face o rectificare bugetară săptămâna aceasta?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Da, este programată ședința de guvern pentru rectificarea bugetară în cursul acestei săptămâni. Înțeleg că astăzi Ministerul Finanțelor va publica în transparență, dacă nu cumva a și făcut-o deja, rectificarea bugetară, și cred că miercuri va fi ședința de guvern", a spus Radu Oprea.

La ce să ne așteptăm de la această rectificare bugetară

Întrebat la ce ne putem aștepta de la această rectificare bugetară, Radu Oprea explicat că majoritatea ministerelor vor beneficia de creșteri bugetare. Secretarul general al Guvernului a subliniat că aceste investiții susțin dezvoltarea economică echilibrată a României și mențin companiile românești competitive.

„Din câte înțeleg, majoritatea ministerelor vor avea un plus. Din punctul nostru de vedere - colegii de la PSD, Sorin Grindeanu, Marian Neacșu, cei care au fost în discuții - am insistat foarte mult ca investițiile să continue în România, pentru că avem un ritm în tot ce înseamnă investițiile în proiectele mari, cum sunt autostrăzile, lucru care va duce la dezvoltarea mai egală, mai bună a României. Autostrada Moldovei, cu certitudine, în timp va aduce investiții în această parte a României și va face ca inegalitățile din România să nu mai fie atât de mari.

În al doilea rând, creșterea economică din anii trecuți a fost bazată pe doi piloni: pe partea de consum și pe partea de investiții. Cu certitudine trebuie să continuăm investițiile și în Anghel Saligny și în ce înseamnă construcții finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru că sunt necesare - ele au fost determinate printr-un proces de a răspunde unor nevoi pe care populația le are - și pentru că astăzi avem un corp profesional foarte important al constructorilor pe care l-am format cu greu.

Ați văzut că, în ultima vreme, sunt din ce în ce mai multe companii românești puternice care au reușit să aducă români din străinătate să lucreze în țară, și dacă pierdem ritmul, riscăm să ducem în faliment foarte multe dintre companii și stricăm ceva ce merge bine”, a spus Radu Oprea.

Radu Oprea; Foto: Crișan Andreescu

Va tăia Guvernul investițiile?

Radu Oprea a confirmat că Guvernul nu va reduce investițiile: Ministerul Dezvoltării va primi un plus de aproximativ 2–2,5 miliarde lei, iar proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență vor continua.

„Deci dumneavoastră ne anunțați că Guvernul nu va tăia investițiile, așa cum se temea toată lumea”, a completat Bogdan Chirieac.

„Din câte știu eu, Ministerul Dezvoltării va avea un plus, probabil că o să fie un plus de peste 2 miliarde, 2.5 miliarde. De asemenea, sunt multe proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență care vor continua, iar celelalte vor fi etapizate, sunt deja prioritizate”, a spus Radu Oprea.

Întrebat dacă e o rectificare bugetară pozitivă, Radu Oprea a răspuns că rectificarea bugetară este pozitivă pentru majoritatea ministerelor, dar nu pentru toate, și că este important ca ministrul Finanțelor să explice motivele propunerii rectificării bugetare.

„La foarte multe dintre ministere, da. La altele nu. Este important ca ministrul Finanțelor Publice să vină și să explice ce a avut în vedere atunci când a propus această rectificare bugetară”, a spus Radu Oprea la DC News.

Video: