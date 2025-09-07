Guvernul britanic a găsit unde să ducă migranții, după ce 1000 au sosit în țară într-o singură zi

Guvernul britanic explorează posibilitatea folosirii bazelor militare pentru cazarea temporară a migranților, într-o încercare de a gestiona afluxul fără precedent de persoane care traversează Canalul Mânecii spre Regatul Unit cu mici ambarcațiuni. Numai sâmbătă, peste 1.000 de migranți au reușit să ajungă pe teritoriul britanic, evidențiind presiunea tot mai mare asupra sistemului de azil, potrivit AFP.

Conform datelor publicate de Home Office duminică, în ziua de sâmbătă au sosit 1.097 de persoane, ridicând totalul de la începutul anului la aproximativ 30.000. Această creștere accentuează provocările autorităților britanice, care se străduiesc să controleze traversările periculoase și să găsească soluții pentru cazarea solicitanților de azil.

Guvernul laburist condus de Keir Starmer, aflat sub presiunea partidului de extremă dreaptă Reform UK, care înregistrează un avans în sondaje, încearcă să își respecte promisiunea de a reduce migrația neregulamentară. Noua ministră de interne, Shabana Mahmoud, numită vineri după o remaniere amplă, a catalogat cifrele drept „inacceptabile” și a promis că protejarea frontierelor va rămâne prioritatea sa principală.

„Voi analiza toate opțiunile pentru a reinstala ordinea în sistemul nostru privind migrația”, a subliniat Mahmoud, adăugând că expulzările de migranți către Franța, în cadrul unui acord bilateral semnat în luna iulie, vor începe „în mod iminent”.

Migranții sunt acum cazați în hoteluri

De asemenea, ministrul Apărării, John Healey, a declarat duminică dimineață pentru Sky News că guvernul examinează posibilitatea utilizării „atât a unor situri militare, cât și nemilitare” pentru a găzdui temporar solicitanții de azil. Această măsură vine într-un context în care sosirile continue de migranți presează un sistem de azil deja supraaglomerat. În prezent, autoritățile sunt obligate să cazeze solicitanții în hoteluri, pe cheltuiala contribuabililor, ceea ce a stârnit nemulțumirea publicului.

În ultimele luni, proteste au avut loc în fața mai multor hoteluri și centre de cazare temporară, pe fondul nemulțumirii populației față de această practică. Premierul Keir Starmer a promis încetarea completă a utilizării hotelurilor pentru azilanți până în 2029, iar guvernul său a anunțat că numărul acestora a fost deja redus la jumătate față de septembrie 2023.

Două foste baze militare, amenajate anterior sub guvernul conservator, găzduiesc în prezent mai mulți solicitanți de azil, însă această soluție continuă să fie criticată de organizațiile care sprijină migranții.

Într-un efort de coordonare internațională, ministrul de interne urmează să participe săptămâna viitoare la un summit cu omologii din SUA, Australia, Canada și Noua Zeelandă. Reuniunea anuală va viza adoptarea unor măsuri comune pentru consolidarea securității frontierelor și combaterea rețelelor de traficanți de persoane, au precizat reprezentanții Home Office.

Pe măsură ce numărul traversărilor ilegale continuă să crească, autoritățile britanice caută soluții rapide și eficiente, însă soluțiile propuse, inclusiv folosirea bazelor militare, se află deja sub semnul criticilor și al tensiunilor politice.

