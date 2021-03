Gruia Stoica demontează un fake-news: Am fost plecat, dar la Iași nu în Dubai

Jurnaliști care se pretind deontologi comentează de câteva zile o ”informație” potrivit căreia omul de afaceri Gruia Stoica, un investitor important în domeniul transportului feroviar și al producției de locomotive, ar fi plecat în Dubai. Gruia Stoica a postat o replică pe pagina sa de Facebook: ”Mă văd nevoit să confirm informația, dar cu anumite precizări. Da, am fost plecat, dar nu în Dubai, ci la Iași”.

”Savurând o prăjitură la Chocolat-ul din Dorobanți, alături de prieteni, aflu de la ei că "sunt plecat" cu treabă prin Dubai. Se zvonește "pe surse", pe anumite canale media "bine intenționate", că aș fi avut o întâlnire foarte importantă, cu oameni influenți, scrie Gruia Stoica pe pagina sa de socializare.

Mă văd nevoit să confirm informația, dar cu anumite precizări. Da, am fost plecat, dar nu în Dubai, ci la Iași. Da, am avut o întâlnire foarte importantă, dar nu cu domnii Dîncu, Coldea și Varga, ci cu judecătorii Curții de Apel de la Iași și cu avocații mei, pentru un nou termen în dosarul pe care canalele media "bine intenționate" l-au tot mediatizat, un dosar despre o presupusă infracțiune din 2003, deci în urmă cu 18 ani.

Concret, nu a existat o astfel de întâlnire, recent sau cu alta ocazie, deoarece pe domnul Neluțu Varga nu l-am întâlnit în viața mea, iar cu domnii Vasile Dîncu și Florian Coldea m-am intersectat cu mulți ani de zile în urmă doar la evenimente publice.

În rest, sunt în țară și sunt foarte bine, deocamdată nu m-a atins COVID19 și nici pe familia mea, fără de care nu aș putea trăi altundeva. Sunt un om responsabil care își face datoria față de țara sa, plătind pe timp de pandemie globală cele peste 7000 de salarii ale angajaților grupului plus taxele și impozitele la bugetul țării.

Nu este prima dată când sunt atacat nejustificat, informațiile transmise în spațiul public fiind pură speculație, ceea ce spune foarte multe despre deontologia profesională și genul de "jurnalism" pe care îl promovează anumite instituții media.

Este regretabil că unele grupuri de interese aleg să manipuleze astfel opinia publică.

Le reamintesc, totodată, că sunt un cetățean cu libertăți depline și îmi rezerv dreptul la viața privată și dreptul la replică”.