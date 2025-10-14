€ 5.0879
Data publicării: 18:30 14 Oct 2025

Grevă națională în Belgia: Sindicatele paralizează transportul public și aeroporturile
Autor: Iulia Horovei

greva nationala belgia proteste protest protestatari
 

Zeci de mii de belgieni protestează împotriva măsurilor luate de guvern.

Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă în Bruxelles ca parte a unei greve naționale împotriva reformelor guvernamentale și a reducerilor de cheltuieli, care a blocat zborurile și a perturbat grav transportul public, potrivit BBC.

Cele trei mari sindicate din Belgia protestează împotriva planurilor guvernului de centru-dreapta, condus de premierul Bart de Wever, privind pensiile și alte măsuri de austeritate, menite să reducă deficitul bugetar.

Aeroporturi blocate. Transport public paralizat

La Charleroi, al doilea cel mai mare aeroport din Belgia, nu au fost operate zboruri, iar la Aeroportul din Bruxelles au fost anulate toate plecările și numeroase sosiri.

Deși trenurile circulă, majoritatea autobuzelor, tramvaielor și metroului din capitală s-au oprit.

Transportul maritim la al doilea cel mai mare port european, Antwerpen, a fost suspendat până miercuri din cauza lipsei de personal, iar peste 100 de nave așteptau în Marea Nordului permisiunea de a acosta în trei porturi, potrivit serviciilor maritime și de coastă MDK din Belgia.

Belgia a fost afectată de mai multe greve de la venirea la putere a naționalistului flamand Bart de Wever, în februarie anul trecut.

Zeci de mii de oameni protestează în centrul Bruxellesului

Până la prânz, poliția a anunțat că 80.000 de protestatari participau la demonstrația din capitala belgiană. Sindicatele estimau că peste 100.000 de belgieni vor participa la protest.

Ei au străbătut străzile din centrul Bruxellesului, mulți purtând culorile roșii sau verzi ale principalelor sindicate.

Deși demonstrațiile s-au desfășurat în mare parte pașnic, în zorii zilei au avut loc câteva acte de vandalism și incendiere, iar mai târziu unele persoane mascate s-au confruntat cu poliția.

 

Un punct central al protestelor îl reprezintă planul guvernului de a crește numărul de zile lucrate anual înainte de a putea beneficia de pensie, precum și eliminarea schemelor speciale pentru mai multe sectoare, inclusiv militari și lucrători feroviari.

Guvernul lui De Wever a mai anunțat și măsuri precum limitarea la doi ani a perioadei pentru care se poate solicita indemnizația de șomaj. Alte reduceri sunt planificate pentru bugetul de anul viitor, iar unele propuneri, precum reducerea alocațiilor pentru copii sau creșterea TVA, au fost deja discutate.

Creșterea vârstei de pensionare a fost stabilită acum 10 ani, înainte ca guvernul De Wever să preia puterea, însă rămâne extrem de nepopulară, iar autoritățile intenționează să o mențină și să facă mai costisitoare pensionarea anticipată.

Proteste care ar putea continua

Thierry Bodson, din sindicatul ABVV, le-a spus protestatarilor că „lupta împotriva guvernului De Wever nu este doar lupta unei zile sau a unui an, este pentru o întreagă generație”, potrivit agenției de știri Belga.

Presiunea pentru reducerea cheltuielilor nu vizează doar guvernul federal; în Belgia, unde guvernarea se desfășoară pe mai multe niveluri, și autoritățile regionale implementează măsuri de austeritate.

Coaliția de guvernare din regiunea Valonia, majoritar francofonă, a anunțat că profesorii din învățământul secundar superior vor trebui să lucreze cu două ore mai mult pe săptămână. Mulți dintre ei s-au alăturat protestelor de astăzi.

