Greșeala pe care o faci când încerci să slăbești. La ce trebuie să fii atent

Nu toate grăsimile sunt dăunătoare, iar eliminarea lor din dietă pentru a slăbi poate avea efectul opus. Grăsimile sănătoase ajută organismul să ardă grăsimi, mențin colesterolul sub control și produc hormoni esențiali. Ele oferă sațietate, previn creșterile bruște ale glicemiei și susțin un metabolism funcțional. Consumate echilibrat, grăsimile nu îngrașă, dimpotrivă, evitarea lor poate încetini metabolismul, genera poftă de mâncare și favoriza acumularea de grăsime, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @sewcream

Grăsimile pe care trebuie să le eviți

Grăsimile reprezintă un element esențial al dietei și o sursă de energie care contribuie la absorbția vitaminelor liposolubile. Totuși, nu toate tipurile de grăsimi sunt benefice. Consumul excesiv al anumitor grăsimi poate crește riscul de boli cardiovasculare, diabet și afecțiuni inflamatorii.

Grăsimile trans sunt cele mai nocive pentru organism. Ele se formează prin hidrogenarea uleiurilor vegetale și se regăsesc frecvent în produse procesate precum prăjituri, biscuiți, margarină solidă și fast-food. Aceste grăsimi cresc nivelul colesterolului LDL și scad colesterolul HDL, ceea ce favorizează apariția bolilor cardiace.

Deși grăsimile saturate se găsesc natural în produsele animale, consumul lor excesiv poate duce la acumularea de colesterol în artere și la creșterea tensiunii arteriale. Este recomandat să fie înlocuite, pe cât posibil, cu grăsimi nesaturate provenite din pește, nuci, semințe sau uleiuri vegetale presate la rece.

Uleiurile folosite la temperaturi ridicate pentru prăjire repetată se degradează și pot forma compuși toxici. Consumul frecvent al alimentelor prăjite în astfel de uleiuri poate crește inflamația și stresul oxidativ din organism.

Pentru a reduce aportul de grăsimi nocive, este indicat să alegi metode de gătit mai sănătoase, precum coacerea, fierberea sau gătitul la aburi. Verificarea etichetelor produselor procesate și limitarea alimentelor ultraprocesate contribuie semnificativ la protejarea sănătății.

Adoptarea unui regim echilibrat, bazat pe grăsimi nesaturate și evitarea celor dăunătoare, reprezintă un pas esențial pentru prevenirea bolilor cronice și menținerea unei stări optime de sănătate pe termen lung.