Grecia suspendă extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc

Extrădarea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, a informat miercuri Procuratura Generală a Republicii Moldova, citând o decizie în acest sens adoptată în cursul aceleiaşi zile de Ministerul Justiţiei al Greciei, care nu a indicat motivele suspendării, transmite Moldpres.

Astfel, Plahotniuc nu va fi extrădat la 25 septembrie, aşa cum fusese anunţat anterior, relatează Agerpres.

Procuratura Generală a Republicii Moldova a informat într-un comunicat de presă că a fost notificată despre decizia autorităţilor elene prin canalele Interpol.



De asemenea, autoritățile de la Chișinău au amintit că, din momentul reţinerii la 22 iulie 2025 a lui Vladimir Plahotniuc pe teritoriul Republicii Elene, instituţia a întreprins toate acţiunile necesare şi prevăzute de tratatele internaţionale aplicabile, pentru aducerea acestuia în Republica Moldova în vederea tragerii la răspundere penală pentru infracţiunile comise.



Autorităţile elene au examinat solicitările şi, luând în consideraţie toate circumstanţele cauzelor, au admis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc pe toate cererile de extrădare înaintate de Republica Moldova, notează Moldpres. Oligarhul fugar urma să fie predat zilele acestea autorităţilor din R. Moldova.

Premierul Dorin Recean a venit cu o primă reacţie, afirmând că autorităţile vor investiga "cum a reuşit infractorul să-şi împiedice extrădarea".



"Chiar dacă el speră că după alegeri Moldova va cădea pe mâna Rusiei şi el va putea veni acasă liber, instituţiile trebuie să-l aducă acasă în cătuşe. Şi noi - cetăţenii acestei ţări - trebuie să ne asigurăm că toţi sunt aduşi în faţa justiţiei şi că acest proces nu este oprit", a declarat Dorin Recean.

